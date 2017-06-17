Мэй признала ошибки властей при ликвидации последствий пожара в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй открыто признала ошибки властей страны при ликвидации последствий масштабного пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне. Соответствующее заявление после встречи премьера с погорельцами распространила канцелярия Даунинг-стрит, 10.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Реакция наших служб оперативного реагирования, Национальной системы здравоохранения и местной общины была героической. Но, откровенно говоря, оказание поддержки семьям, которые нуждались в помощи или основной информации в первые часы после этой ужасной трагедии, не было обеспечено достаточно хорошо. Я услышала об этой обеспокоенности и отдала распоряжение о принятии немедленных мер о повсеместном оказании помощи родственникам жертв и выжившим».
Мэй также распорядилась начать «открытое и прозрачное» публичное расследование трагедии, пообещав оплатить из госбюджетных средств расходы на юридическую помощь пострадавшим. Она заявила, что взяла расследование на личный контроль. Также премьер рассказала, что дала поручение местным советам повести проверку безопасности всех высотных жилых зданий, подобных Grenfell Tower.
Тем временем британская полиция проводит свое собственное расследование причин пожара. СМИ также выдвигают предположения, среди которых самое популярное — о пожароопасности облицовочного материала, из-за которого огонь мог молниеносно распространиться по всему зданию.
В пятницу Мэй сообщила о решении правительства выделить погорельцам Grenfell Tower 5 млн фунтов стерлингов (6,4 млн долларов) и пообещала переселить их в новые жилища в пределах их района в течение трех недель.
оказались в огненной ловушке. Жертвами трагедии признаны 30 человек, еще 58 человек считаются пропавшими без вести — они, вероятно, погибли.
Мэй также распорядилась начать «открытое и прозрачное» публичное расследование трагедии, пообещав оплатить из госбюджетных средств расходы на юридическую помощь пострадавшим. Она заявила, что взяла расследование на личный контроль. Также премьер рассказала, что дала поручение местным советам повести проверку безопасности всех высотных жилых зданий, подобных Grenfell Tower.
Тем временем британская полиция проводит свое собственное расследование причин пожара. СМИ также выдвигают предположения, среди которых самое популярное — о пожароопасности облицовочного материала, из-за которого огонь мог молниеносно распространиться по всему зданию.
В пятницу Мэй сообщила о решении правительства выделить погорельцам Grenfell Tower 5 млн фунтов стерлингов (6,4 млн долларов) и пообещала переселить их в новые жилища в пределах их района в течение трех недель.
оказались в огненной ловушке. Жертвами трагедии признаны 30 человек, еще 58 человек считаются пропавшими без вести — они, вероятно, погибли.
Кадры страшного пожара в 24-этажной высотке в ЛондонеОпубликовано НТВ 14 июня 2017 г.
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