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  • 18.06, 00:32

    Смолов назван лучшим игроком матча Россия — Новая Зеландия

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    • Фото РИА Новости, Александр Вильф
    Смолов назван лучшим игроком матча Россия — Новая Зеландия

    Смолов назван лучшим игроком матча Россия — Новая Зеландия

    Смолов назван лучшим игроком матча Россия — Новая Зеландия
  • Фото РИА Новости, Александр Вильф

    • Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов признан лучшим игроком матча Кубка конфедераций против команды из Новой Зеландии.

    Приз лучшему игроку матча Смолов получил из рук Александра Кержакова.


    Фёдор Смолов стал автором одного из голов в матче с новозеландцами. Он поразил ворота соперника на 69-й минуте, упрочив превосходство россиян.

    Матч завершился со счетом 2:0 в пользу российской сборной. Счет был открыт на 31-й минуте в результате автогола новозеландца Майкла Боксолла.

    Самые яркие моменты церемонии открытия Кубка конфедераций в Петербурге — красочное и незабываемое шоу.

    Опубликовано НТВ 17 июня 2017 г.

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