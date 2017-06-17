Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов признан лучшим игроком матча Кубка конфедераций против команды из Новой Зеландии.
Приз лучшему игроку матча Смолов получил из рук Александра Кержакова.
Фёдор Смолов стал автором одного из голов в матче с новозеландцами. Он поразил ворота соперника на 69-й минуте, упрочив превосходство россиян.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу российской сборной. Счет был открыт на 31-й минуте в результате автогола новозеландца Майкла Боксолла.
Федор Смолов признан лучшим игроком матча! Приз ему вручает Александр Кержаков! pic.twitter.com/KoGpDX3TPh— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2017 г.
Фёдор Смолов стал автором одного из голов в матче с новозеландцами. Он поразил ворота соперника на 69-й минуте, упрочив превосходство россиян.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу российской сборной. Счет был открыт на 31-й минуте в результате автогола новозеландца Майкла Боксолла.
Самые яркие моменты церемонии открытия Кубка конфедераций в Петербурге — красочное и незабываемое шоу.Опубликовано НТВ 17 июня 2017 г.
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