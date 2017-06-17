Елизавета II возвестила об охвативших Британию мрачных настроениях

Скотланд-Ярд признал, что во время пожара в лондонском небоскребе без вести пропали и, скорее всего, погибли 58 человек.
При этом жертвами трагедии уже официально признаны 30 человек. В британской столице продолжаются траурные акции.
В них приняла участие королева Елизавета II. В специальном послании она заявила, что в стране сейчас царят «мрачные настроения» из-за трагических событий последних месяцев.
Лондон охватили стихийные митинги протеста. Их участники уверены, что власти замалчивают реальное число погибших, и выражают недовольство лично Терезой Мэй.
В них приняла участие королева Елизавета II. В специальном послании она заявила, что в стране сейчас царят «мрачные настроения» из-за трагических событий последних месяцев.
Лондон охватили стихийные митинги протеста. Их участники уверены, что власти замалчивают реальное число погибших, и выражают недовольство лично Терезой Мэй.
Кадры страшного пожара в 24-этажной высотке в ЛондонеОпубликовано НТВ 14 июня 2017 г.
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