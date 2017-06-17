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  • 18.06, 00:32
    Елизавета II возвестила об охвативших Британию мрачных настроениях. Великобритания, Елизавета II, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Елизавета II возвестила об охвативших Британию мрачных настроениях

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    Елизавета II возвестила об охвативших Британию мрачных настроениях

    Елизавета II возвестила об охвативших Британию мрачных настроениях

      Скотланд-Ярд признал, что во время пожара в лондонском небоскребе без вести пропали и, скорее всего, погибли 58 человек.

      При этом жертвами трагедии уже официально признаны 30 человек. В британской столице продолжаются траурные акции.

      В них приняла участие королева Елизавета II. В специальном послании она заявила, что в стране сейчас царят «мрачные настроения» из-за трагических событий последних месяцев.

      Лондон охватили стихийные митинги протеста. Их участники уверены, что власти замалчивают реальное число погибших, и выражают недовольство лично Терезой Мэй.

      Кадры страшного пожара в 24-этажной высотке в Лондоне

      Опубликовано НТВ 14 июня 2017 г.

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