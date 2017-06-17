Мутко отметил самоотдачу российских футболистов на Кубке конфедераций

Сборная России по футболу демонстрирует уровень самоотдачи, который позволит ей бороться за первое место на Кубке конфедераций, считает
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Таким образом он ответил на вопрос, сможет ли российская сборная побороться за победу на турнире, передает ТАСС.
Виталий Мутко, вице-премьер РФ: «По самоотдаче — да. Мы должны исходить из того, что нам будут противостоять сильные соперники — португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы. Надо просто играть с огромной самоотдачей, отдавать все, что у тебя есть, а дальше все сложится. Мы очень много критикуем команду, но мне кажется, что у нас очень хороший коллектив. Как сложится турнир, посмотрим, но это очень хороший турнир с точки зрения подготовки к чемпионату мира».
Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге в матче открытия Кубка конфедераций со счетом 2:0 выиграла у Новой Зеландии.
Виталий Мутко, вице-премьер РФ: «По самоотдаче — да. Мы должны исходить из того, что нам будут противостоять сильные соперники — португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы. Надо просто играть с огромной самоотдачей, отдавать все, что у тебя есть, а дальше все сложится. Мы очень много критикуем команду, но мне кажется, что у нас очень хороший коллектив. Как сложится турнир, посмотрим, но это очень хороший турнир с точки зрения подготовки к чемпионату мира».
Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге в матче открытия Кубка конфедераций со счетом 2:0 выиграла у Новой Зеландии.
Самые яркие моменты церемонии открытия Кубка конфедераций в Петербурге — красочное и незабываемое шоу.Опубликовано НТВ 17 июня 2017 г.
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