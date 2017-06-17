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  • 17.06, 23:02

    Мутко отметил самоотдачу российских футболистов на Кубке конфедераций

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    • Фото РИА Новости, Александр Вильф
    Мутко отметил самоотдачу российских футболистов на Кубке конфедераций

    Мутко отметил самоотдачу российских футболистов на Кубке конфедераций

    Мутко отметил самоотдачу российских футболистов на Кубке конфедераций
  • Фото РИА Новости, Александр Вильф

    • Сборная России по футболу демонстрирует уровень самоотдачи, который позволит ей бороться за первое место на Кубке конфедераций, считает вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

    Таким образом он ответил на вопрос, сможет ли российская сборная побороться за победу на турнире, передает ТАСС.

    Виталий Мутко, вице-премьер РФ: «По самоотдаче — да. Мы должны исходить из того, что нам будут противостоять сильные соперники — португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы. Надо просто играть с огромной самоотдачей, отдавать все, что у тебя есть, а дальше все сложится. Мы очень много критикуем команду, но мне кажется, что у нас очень хороший коллектив. Как сложится турнир, посмотрим, но это очень хороший турнир с точки зрения подготовки к чемпионату мира».

    Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге в матче открытия Кубка конфедераций со счетом 2:0 выиграла у Новой Зеландии.

    Самые яркие моменты церемонии открытия Кубка конфедераций в Петербурге — красочное и незабываемое шоу.

    Опубликовано НТВ 17 июня 2017 г.
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