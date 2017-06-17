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  • 17.06, 23:02

    В Пензенской области проверяют ДТП с трактористом-самоубийцей

    1 комментарий
    В Пензенской области проверяют ДТП с <nobr>трактористом-самоубийцей</nobr>

    В Пензенской области проверяют ДТП с трактористом-самоубийцей

    В Пензенской области проверяют ДТП с <nobr>трактористом-самоубийцей</nobr>
  • Фото: ПЕНЗА АВТОНОМ 058 /vk.com

    • Пензенской транспортной прокуратурой организована проверка в связи с аварией с участием трактора и пассажирского поезда.

    ЧП произошло накануне на 106-м километре железнодорожного перегона Проказна — Разъезд 109-й км в Бессоновском районе Пензенской области. Трактор «Беларусь» столкнулся на путях с поездом Новороссийск — Воркута.

    По предварительным данным, 42-летний водитель трактора выехал на железнодорожный переезд, не обращая внимания на предупредительные сигналы, и направил трактор навстречу составу. Мужчина в результате аварии погиб.

    В Пензенской области проверяют ДТП с трактористом-самоубийцей. ДТП, Пензенская область, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Пензенской области проверяют ДТП с трактористом-самоубийцей. ДТП, Пензенская область, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: ПЕНЗА АВТОНОМ 058 /vk.com


    Локомотив получил серьезные повреждения и был заменен на другой. Пассажиры поезда не пострадали.

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