В Пензенской области проверяют ДТП с трактористом-самоубийцей

ЧП произошло накануне на 106-м километре железнодорожного перегона Проказна — Разъезд 109-й км в Бессоновском районе Пензенской области. Трактор «Беларусь» столкнулся на путях с поездом Новороссийск — Воркута.По предварительным данным, 42-летний водитель трактора выехал на железнодорожный переезд, не обращая внимания на предупредительные сигналы, и направил трактор навстречу составу. Мужчина в результате аварии погиб.Локомотив получил серьезные повреждения и был заменен на другой. Пассажиры поезда не пострадали.