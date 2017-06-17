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  • 17.06, 23:02

    «Ладу Калину» с людьми внутри раздавило между двумя грузовиками под Петербургом

    2 комментария
    «Ладу Калину» с людьми внутри раздавило между двумя грузовиками под Петербургом

    «Ладу Калину» с людьми внутри раздавило между двумя грузовиками под Петербургом

    «Ладу Калину» с людьми внутри раздавило между двумя грузовиками под Петербургом
  • Фото: megapolisonline.ru

    • Два человека погибли в ДТП с участием легковушки и двух грузовиков в Ленинградской области.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УГИБДД, авария произошла сегодня днем на 8-м километре автодороги Юкки — Кузьмолово во Всеволожском районе.

    Когда автомобиль «Лада Калина» стоял на светофоре, в него врезался самосвал Dongfeng. В результате легковушка оказалась зажата между самосвалом и стоящим впереди грузовиком Volvo.

    «Ладу Калину» с людьми внутри раздавило между двумя грузовиками под Петербургом. ДТП, Ленинградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: megapolisonline.ru


    В ДТП погибла женщина 1982 года рождения, находившаяся за рулем «Лады», и пассажир легкового автомобиля — мужчина 1984 года рождения.

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