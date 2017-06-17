«Ладу Калину» с людьми внутри раздавило между двумя грузовиками под Петербургом

Два человека погибли в ДТП с участием легковушки и двух грузовиков в Ленинградской области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УГИБДД, авария произошла сегодня днем на 8-м километре автодороги Юкки — Кузьмолово во Всеволожском районе.
Когда автомобиль «Лада Калина» стоял на светофоре, в него врезался самосвал Dongfeng. В результате легковушка оказалась зажата между самосвалом и стоящим впереди грузовиком Volvo.
В ДТП погибла женщина 1982 года рождения, находившаяся за рулем «Лады», и пассажир легкового автомобиля — мужчина 1984 года рождения.
Когда автомобиль «Лада Калина» стоял на светофоре, в него врезался самосвал Dongfeng. В результате легковушка оказалась зажата между самосвалом и стоящим впереди грузовиком Volvo.
В ДТП погибла женщина 1982 года рождения, находившаяся за рулем «Лады», и пассажир легкового автомобиля — мужчина 1984 года рождения.
Комментарии