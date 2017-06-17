Детская Новая волна — 2017
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Детская Новая волна — 2017
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  • 17.06, 21:30

    Суд арестовал на два месяца женщину, сознавшуюся в убийстве внучки

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    Суд арестовал на два месяца женщину, сознавшуюся в убийстве внучки

    Суд арестовал на два месяца женщину, сознавшуюся в убийстве внучки

    Суд арестовал на два месяца женщину, сознавшуюся в убийстве внучки

    Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу подозреваемую в убийстве одномесячной внучки.

    По решению суда Марина Миргалиева, которая, по версии следствия, задушила свою маленькую внучку, арестована на два месяца, передает ТАСС.

    Сама подозреваемая ранее призналась, что уходила гулять с внучкой уже с намерением убить ее и покончить с собой. 54-летняя женщина перерезала себе вены маникюрными ножницами и задушила малышку своими руками. После этого она потеряла сознание.

    Поиски пропавшей в Юнтоловском заказнике бабушки с грудной девочкой начались вечером 15 июня. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что его теща вместе с ребенком ушла на прогулку около часа дня. Их разыскивали несколько сотен человек. Обнаружить задушенную внучку и ее бабушку удалось только под утро.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Для соседей и знакомых Марины Миргалиевой случившееся стало шоком. Никто не замечал за ней странного поведения.

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