Прямая линия с президентом: что осталось за кадром главного политического телесобытия года

К полудню четверга Полина, Гордей и Настя отложили детские дела в своих городах, чтобы совсем уж
как-то не по-детски настроиться на одну волну, можно даже сказать — линию. И все 3 часа и 56 минут, пока линия продолжалась, эти школьники будут пытаться дозвониться до президента в надежде спросить каждый о чем-то своем.
Правда, для них эта история началась еще тремя днями ранее. Их, как победителей соревнований и олимпиад, глава государства пригласил на прием, вручил паспорта и даже показал свой кабинет. Тут, конечно, нельзя не спросить — а что мешало поговорить по душам с президентом там, в Кремле. Может, волнение? Ну что тут скажешь — упустили самый настоящий джекпот.
Президент один за другим отвечал на просьбы и чаяния граждан, а на экране снова и снова всплывали вопросы, которые приходили в кол-центр по СМС. И многие в соцсетях сразу начали злорадствовать, мол, эти вопросы Путину уж точно не зададут. Президент видел эти СМС прямо перед собой на большом экране, но на его лице не было даже признаков беспокойства. Чего не скажешь про губернаторов — для них прямая линия — все равно что игра в русскую рулетку.
В 13:33 жительница Ставропольского края Валентина Саковская жалуется Путину, что после разрушительного весеннего наводнения местные власти вместо выплаты положенных компенсаций собирают дань за оформление справок. Через полторы минуты Путин переадресует этот вопрос своему тезке — губернатору Владимирову.
И уже через 18 минут сам губернатор засобирается в дорогу, а его вечернюю встречу с рассерженными деревенскими жителями покажут все федеральные СМИ. А вот что останется за кадром. Когда губернатору позвонят из администрации и строгим голосом вновь спросят, где деньги, он ответит: вопрос, прозвучавший на прямой линии, — это не крик души, а провокация. Правда, совсем скоро выяснится, что провокацией был сам звонок — ведь на другом конце провода был пранкер Алексей Столяров по кличке Лексус.
Подробности — в видеоматериале.
Президент один за другим отвечал на просьбы и чаяния граждан, а на экране снова и снова всплывали вопросы, которые приходили в кол-центр по СМС. И многие в соцсетях сразу начали злорадствовать, мол, эти вопросы Путину уж точно не зададут. Президент видел эти СМС прямо перед собой на большом экране, но на его лице не было даже признаков беспокойства. Чего не скажешь про губернаторов — для них прямая линия — все равно что игра в русскую рулетку.
В 13:33 жительница Ставропольского края Валентина Саковская жалуется Путину, что после разрушительного весеннего наводнения местные власти вместо выплаты положенных компенсаций собирают дань за оформление справок. Через полторы минуты Путин переадресует этот вопрос своему тезке — губернатору Владимирову.
И уже через 18 минут сам губернатор засобирается в дорогу, а его вечернюю встречу с рассерженными деревенскими жителями покажут все федеральные СМИ. А вот что останется за кадром. Когда губернатору позвонят из администрации и строгим голосом вновь спросят, где деньги, он ответит: вопрос, прозвучавший на прямой линии, — это не крик души, а провокация. Правда, совсем скоро выяснится, что провокацией был сам звонок — ведь на другом конце провода был пранкер Алексей Столяров по кличке Лексус.
Подробности — в видеоматериале.
Posted by НТВ on Thursday, 15 June 2017
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