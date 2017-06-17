Дженнифер Лопес шокировала поклонников снимком без белья из уборной

Популярная певица Дженнифер Лопес порадовала своих поклонников очередным пикантным снимком, на котором она продемонстрировала полное отсутствие нижнего белья на себе.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», 47-летняя певица проводит отпуск на Лазурном берегу Франции вместе с новым возлюбленным, спортсменом Алексом Родригесом. Пара арендовала роскошную яхту и курсирует на ней вдоль побережья, купаясь, загорая и посещая самые фешенебельные ночные клубы.
В одном из клубов Дженнифер сфотографировалась, чтобы продемонстрировать свое новое платье. Певица сделала селфи в дамской комнате и опубликовала снимок на своей странице в Instagram. Роскошный туалет настолько поразил даже искушенную певицу, что она сообщила об этом в подписи к своему снимку.
Дженнифер Лопес: «Когда обнаруживаешь самую красивую уборную на свете».
Поклонники, впрочем, обратили внимание не на богатые интерьеры ночного клуба, а на глубокий вырез звезды. Певица выбрала для вечеринки облегающее белоснежное платье, которое подчеркнуло ее формы. Нетрудно заметить, что под нарядом у Дженнифер нет нижнего белья, и это придало снимку еще больше пикантности и подстегнуло воображение поклонников.
В одном из клубов Дженнифер сфотографировалась, чтобы продемонстрировать свое новое платье. Певица сделала селфи в дамской комнате и опубликовала снимок на своей странице в Instagram. Роскошный туалет настолько поразил даже искушенную певицу, что она сообщила об этом в подписи к своему снимку.
Дженнифер Лопес: «Когда обнаруживаешь самую красивую уборную на свете».
Поклонники, впрочем, обратили внимание не на богатые интерьеры ночного клуба, а на глубокий вырез звезды. Певица выбрала для вечеринки облегающее белоснежное платье, которое подчеркнуло ее формы. Нетрудно заметить, что под нарядом у Дженнифер нет нижнего белья, и это придало снимку еще больше пикантности и подстегнуло воображение поклонников.
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