Детская Новая волна — 2017
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  • 17.06, 21:31

    Дженнифер Лопес шокировала поклонников снимком без белья из уборной

    4 комментария
    • Фото: jlo /instagram.com
    Дженнифер Лопес шокировала поклонников снимком без белья из уборной

    Дженнифер Лопес шокировала поклонников снимком без белья из уборной

    Дженнифер Лопес шокировала поклонников снимком без белья из уборной
  • Фото: jlo /instagram.com

    • Популярная певица Дженнифер Лопес порадовала своих поклонников очередным пикантным снимком, на котором она продемонстрировала полное отсутствие нижнего белья на себе.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», 47-летняя певица проводит отпуск на Лазурном берегу Франции вместе с новым возлюбленным, спортсменом Алексом Родригесом. Пара арендовала роскошную яхту и курсирует на ней вдоль побережья, купаясь, загорая и посещая самые фешенебельные ночные клубы.

    В одном из клубов Дженнифер сфотографировалась, чтобы продемонстрировать свое новое платье. Певица сделала селфи в дамской комнате и опубликовала снимок на своей странице в Instagram. Роскошный туалет настолько поразил даже искушенную певицу, что она сообщила об этом в подписи к своему снимку.

    Дженнифер Лопес: «Когда обнаруживаешь самую красивую уборную на свете».

    Поклонники, впрочем, обратили внимание не на богатые интерьеры ночного клуба, а на глубокий вырез звезды. Певица выбрала для вечеринки облегающее белоснежное платье, которое подчеркнуло ее формы. Нетрудно заметить, что под нарядом у Дженнифер нет нижнего белья, и это придало снимку еще больше пикантности и подстегнуло воображение поклонников.

    When you find yourself in the prettiest bathroom ever… #vacationvibes #bathroomselfie

    Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

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