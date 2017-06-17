Новые санкции США против России ударят по бизнесу в Европе

Сенат США принял решение ужесточить санкции в отношении России. Против этого шага выступили в Европе.
23 мая 1930 года самые обыкновенные спички стали настоящим оружием в большой политической игре. Эту дату вы вряд ли найдете в учебниках, но именно ее можно считать началом истории американских санкций против нашей страны — администрация 31-го президента США Герберта Гувера ввела эмбарго на советские спички.
Причина — задыхавшимся от Великой депрессии американским товаропроизводителям серьезный удар могли нанести даже более дешевые спички, чем американские. С тех пор, за исключением нескольких лет Второй мировой, когда страны были союзниками, ни одно десятилетие не обходилось без новых западных санкций.
40-е — ограничение на экспорт стратегических материалов и оборудования. 50-е — введение запретительных пошлин на советские товары. 60-е — эмбарго на поставку труб для советских нефтепроводов. В 70-х появилась знаменитая поправка Джексона-Вэника, которая была отменена только в 2012 году, то есть незадолго до появления новых санкций.
Кажется, этот список уже сам по себе является ответом на вопрос, почему на этой неделе американские сенаторы всполошились и решили ужесточить антироссийские санкции? Удивительно еще и то, что за расширение антироссийских санкций американские сенаторы почти единогласно проголосовали сразу после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в сенате, заявил, что «американские союзники и партнеры в Европе, Азии и на Ближнем Востоке просят Штаты наладить отношения с Россией».
Вообще-то, на санкции у нашей экономики давно уже должен был быть выработан стойкий иммунитет. Ведь все это уже было. Самые жесткие санкции действовали при Рейгане. В Советский Союз, например, было запрещено поставлять трубы для магистральных нефте- и газопроводов. Когда, несмотря на санкции, газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» был построен, рабочие сделали ставший историческим снимок — на фоне надписи «Вашим санкциям труба, господин Рейган!».
На первый взгляд новые санкции, за которые проголосовал сенат, напоминают ковровые бомбардировки по российским банкам и нефтегазовому сектору. Но настоящая цель в тексте документа обозначена четко — «Северный поток — 2». Эта вторая ветка трубопровода по дну Балтийского моря от российского побережья до немецкого города Грайфсвальд позволит поставлять газ в Европу в обход украинских проблем.
Чарльз Ортел, исследователь, политолог, писатель: «Американские сенаторы усилили санкции против России. И если законопроект будет подписан президентом, это может прервать процесс построения русскими поставку газа из Балтики в Европу. Это затормозит огромный финансовый проект».
Но удар по «Северному потоку — 2» — это не только удар по России, но и по Европе. Член совета директоров крупнейшей нефтяной компании, британец Роджер Маннингс, прочитав последние новости из Вашингтона в утренней Times, только обманчиво сдержан.
Роджер Маннингс, председатель совета директоров российско-британской торговой палаты: «Если вы хотите установить санкции, то не вовлекайте в это бизнес. Все страдают от этого — Америка, Европа, Россия. Я думаю, что европейско-американские отношения примут шумный тип переговоров, направленный против ущемления от американских санкций. Европа не примет санкции».
Неудивительно, что первая реакция была именно из Европы. Германия и Австрия дали понять: американским конгрессменам лучше не совать свой нос в чужие дела. И даже железная леди Меркель не смогла отмолчаться. Не заставил себя долго ждать и ответ из Франции.
Их можно понять, ведь кроме ущерба от этих санкций, могут быть и ответные меры со стороны России, уверен американский бизнесмен.
Чарльз Ортел: «Один из очевидных примеров — наши крупные нефтяные компании, как ExxonMobil, с нетерпением ждут проектов в Азиатском регионе, в Артике. И я полагаю, что логичный шаг России будет сказать: „ExxonMobil, мы не ждем вас в Арктике, мы не будем сотрудничать и не будем делиться прибылью в Азиатском регионе“».
Кажется, словно почувствовав поддержку от европейских политиков, в пятницу индекс ММВБ медленно, но все же пополз вверх.
Чарльз Ортел: «В тот момент, когда Россия и Соединенные Штаты наконец поговорят друг с другом, например, на саммите, Путин и Трамп могут сделать многое. Они разработают проект, в котором оба из них смогут выиграть».
Все сейчас в руках Трампа — мяч, посланный сенатом, на его стороне. Американский инвестор Джеймс Мартин объясняет: все зависит от того, из какой начинки будет «американский пирог».
Джеймс Мартин: «Прямо сейчас 40% поставки нефти и газа — это Россия. Но после санкций это останется так же, потому что цена жидкого природного газа слишком высокая. Мы хотим 10%, но это лишь наша американская мечта».
Если перевесит политика, Трампу придется отступить, если бизнес — победит здравый смысл.
Подробности — в видеоматериале.
Причина — задыхавшимся от Великой депрессии американским товаропроизводителям серьезный удар могли нанести даже более дешевые спички, чем американские. С тех пор, за исключением нескольких лет Второй мировой, когда страны были союзниками, ни одно десятилетие не обходилось без новых западных санкций.
40-е — ограничение на экспорт стратегических материалов и оборудования. 50-е — введение запретительных пошлин на советские товары. 60-е — эмбарго на поставку труб для советских нефтепроводов. В 70-х появилась знаменитая поправка Джексона-Вэника, которая была отменена только в 2012 году, то есть незадолго до появления новых санкций.
Кажется, этот список уже сам по себе является ответом на вопрос, почему на этой неделе американские сенаторы всполошились и решили ужесточить антироссийские санкции? Удивительно еще и то, что за расширение антироссийских санкций американские сенаторы почти единогласно проголосовали сразу после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в сенате, заявил, что «американские союзники и партнеры в Европе, Азии и на Ближнем Востоке просят Штаты наладить отношения с Россией».
Вообще-то, на санкции у нашей экономики давно уже должен был быть выработан стойкий иммунитет. Ведь все это уже было. Самые жесткие санкции действовали при Рейгане. В Советский Союз, например, было запрещено поставлять трубы для магистральных нефте- и газопроводов. Когда, несмотря на санкции, газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» был построен, рабочие сделали ставший историческим снимок — на фоне надписи «Вашим санкциям труба, господин Рейган!».
На первый взгляд новые санкции, за которые проголосовал сенат, напоминают ковровые бомбардировки по российским банкам и нефтегазовому сектору. Но настоящая цель в тексте документа обозначена четко — «Северный поток — 2». Эта вторая ветка трубопровода по дну Балтийского моря от российского побережья до немецкого города Грайфсвальд позволит поставлять газ в Европу в обход украинских проблем.
Чарльз Ортел, исследователь, политолог, писатель: «Американские сенаторы усилили санкции против России. И если законопроект будет подписан президентом, это может прервать процесс построения русскими поставку газа из Балтики в Европу. Это затормозит огромный финансовый проект».
Но удар по «Северному потоку — 2» — это не только удар по России, но и по Европе. Член совета директоров крупнейшей нефтяной компании, британец Роджер Маннингс, прочитав последние новости из Вашингтона в утренней Times, только обманчиво сдержан.
Роджер Маннингс, председатель совета директоров российско-британской торговой палаты: «Если вы хотите установить санкции, то не вовлекайте в это бизнес. Все страдают от этого — Америка, Европа, Россия. Я думаю, что европейско-американские отношения примут шумный тип переговоров, направленный против ущемления от американских санкций. Европа не примет санкции».
Неудивительно, что первая реакция была именно из Европы. Германия и Австрия дали понять: американским конгрессменам лучше не совать свой нос в чужие дела. И даже железная леди Меркель не смогла отмолчаться. Не заставил себя долго ждать и ответ из Франции.
Их можно понять, ведь кроме ущерба от этих санкций, могут быть и ответные меры со стороны России, уверен американский бизнесмен.
Чарльз Ортел: «Один из очевидных примеров — наши крупные нефтяные компании, как ExxonMobil, с нетерпением ждут проектов в Азиатском регионе, в Артике. И я полагаю, что логичный шаг России будет сказать: „ExxonMobil, мы не ждем вас в Арктике, мы не будем сотрудничать и не будем делиться прибылью в Азиатском регионе“».
Кажется, словно почувствовав поддержку от европейских политиков, в пятницу индекс ММВБ медленно, но все же пополз вверх.
Чарльз Ортел: «В тот момент, когда Россия и Соединенные Штаты наконец поговорят друг с другом, например, на саммите, Путин и Трамп могут сделать многое. Они разработают проект, в котором оба из них смогут выиграть».
Все сейчас в руках Трампа — мяч, посланный сенатом, на его стороне. Американский инвестор Джеймс Мартин объясняет: все зависит от того, из какой начинки будет «американский пирог».
Джеймс Мартин: «Прямо сейчас 40% поставки нефти и газа — это Россия. Но после санкций это останется так же, потому что цена жидкого природного газа слишком высокая. Мы хотим 10%, но это лишь наша американская мечта».
Если перевесит политика, Трампу придется отступить, если бизнес — победит здравый смысл.
Подробности — в видеоматериале.
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