Кучерена раскритиковал запрет анонимности в Интернете

Российское общество не готово к запрету анонимности в Интернете, заявил председатель Общественного совета при МВД России, член ОП РФ, адвокат Анатолий Кучерена.
По словам Кучерены, это не значит, что правонарушения в Сети должны оставаться безнаказанными.
Анатолий Кучерена: «Я как адвокат Сноудена против того, чтобы вообще пытались какие-то революционные изменения в Интернете вносить. Что касается совершения преступления, в том числе в Интернете, да, я за то, что, если есть доказательства, человека нужно привлекать к ответственности».
Как сообщает сайт Вести.Ru со ссылкой на слова адвоката, «не на той стадии развития общество сегодня находится, чтобы полностью исключать анонимность в Сети».
закон о запрете на анонимность в мессенджерах. Документ внесли в Госдуму зампреды комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова и Александр Ющенко, а также член комитета по экономической политике Олег Николаев.
Анатолий Кучерена: «Я как адвокат Сноудена против того, чтобы вообще пытались какие-то революционные изменения в Интернете вносить. Что касается совершения преступления, в том числе в Интернете, да, я за то, что, если есть доказательства, человека нужно привлекать к ответственности».
Как сообщает сайт Вести.Ru со ссылкой на слова адвоката, «не на той стадии развития общество сегодня находится, чтобы полностью исключать анонимность в Сети».
закон о запрете на анонимность в мессенджерах. Документ внесли в Госдуму зампреды комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова и Александр Ющенко, а также член комитета по экономической политике Олег Николаев.
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