Детская Новая волна — 2017
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  • 17.06, 21:31
    НТВ разыскал человека, съевшего гречку на митинге оппозиции. митинги и протесты, оппозиция, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    НТВ разыскал человека, съевшего гречку на митинге оппозиции

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    НТВ разыскал человека, съевшего гречку на митинге оппозиции

    НТВ разыскал человека, съевшего гречку на митинге оппозиции

    НТВ разыскал человека, съевшего гречку на митинге оппозиции

      День России. Тверская. Слева боевым строем надвигались сотрудники Росгвардии, справа стучали мечами реконструкторы. И между ними, как между молотом и наковальней, оказался молодой человек, который тщательно пережевывал гречку. Корреспонденты НТВ разыскали этого главного героя оппозиции и выяснили, какой же выдержкой надо обладать, чтобы вот так невозмутимо орудовать ложкой в эпицентре незаконной акции.

      Как выяснилось, молодого человека зовут Дмитрий Петруновский. Война с обедом по расписанию еще три года назад была вовсе не шуткой для парня, весившего 60 с лишним килограмм.

      Дмитрий Петруновский: «Я понял, что я — дрищ. Жир скопился в животе. Как рахит, короче».

      Устав регулярно получать от хулиганов «леща», Дима решил, что так жить нельзя. Он осознал, что перемены давно назрели, и взялся за реформы своего тела. В результате постоянных тренировок он превратился в гору мышц весом 110 килограмм. Но результат требует жертв. Каждые два с половиной часа ему требуется подзарядка. Куда бы он ни шел, на митинг оппозиции или на свидание с девушкой, Дима всегда берет с собой лоточек с едой.

      Дмитрий не скрывает свою гражданскую позицию. Прежде всего он против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах. Ну и, конечно, гражданин с такой активной позицией не смог пропустить политическую движуху, даже с угрозой срыва режима. Режима питания.

      Кто знает, может он в будущем станет лидером оппозиции. Ведь после случая на Тверской Дима так же легко набирает не только реальный, но и политический вес.

      Подробности — в видеоматериале.

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