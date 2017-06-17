НТВ разыскал человека, съевшего гречку на митинге оппозиции

День России. Тверская. Слева боевым строем надвигались сотрудники Росгвардии, справа стучали мечами реконструкторы. И между ними, как между молотом и наковальней, оказался молодой человек, который тщательно пережевывал гречку. Корреспонденты НТВ разыскали этого главного героя оппозиции и выяснили, какой же выдержкой надо обладать, чтобы вот так невозмутимо орудовать ложкой в эпицентре незаконной акции.
Как выяснилось, молодого человека зовут Дмитрий Петруновский. Война с обедом по расписанию еще три года назад была вовсе не шуткой для парня, весившего 60 с лишним килограмм.
Дмитрий Петруновский: «Я понял, что я — дрищ. Жир скопился в животе. Как рахит, короче».
Устав регулярно получать от хулиганов «леща», Дима решил, что так жить нельзя. Он осознал, что перемены давно назрели, и взялся за реформы своего тела. В результате постоянных тренировок он превратился в гору мышц весом 110 килограмм. Но результат требует жертв. Каждые два с половиной часа ему требуется подзарядка. Куда бы он ни шел, на митинг оппозиции или на свидание с девушкой, Дима всегда берет с собой лоточек с едой.
Дмитрий не скрывает свою гражданскую позицию. Прежде всего он против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах. Ну и, конечно, гражданин с такой активной позицией не смог пропустить политическую движуху, даже с угрозой срыва режима. Режима питания.
Кто знает, может он в будущем станет лидером оппозиции. Ведь после случая на Тверской Дима так же легко набирает не только реальный, но и политический вес.
Подробности — в видеоматериале.
Дмитрий Петруновский: «Я понял, что я — дрищ. Жир скопился в животе. Как рахит, короче».
Устав регулярно получать от хулиганов «леща», Дима решил, что так жить нельзя. Он осознал, что перемены давно назрели, и взялся за реформы своего тела. В результате постоянных тренировок он превратился в гору мышц весом 110 килограмм. Но результат требует жертв. Каждые два с половиной часа ему требуется подзарядка. Куда бы он ни шел, на митинг оппозиции или на свидание с девушкой, Дима всегда берет с собой лоточек с едой.
Дмитрий не скрывает свою гражданскую позицию. Прежде всего он против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах. Ну и, конечно, гражданин с такой активной позицией не смог пропустить политическую движуху, даже с угрозой срыва режима. Режима питания.
Кто знает, может он в будущем станет лидером оппозиции. Ведь после случая на Тверской Дима так же легко набирает не только реальный, но и политический вес.
Подробности — в видеоматериале.
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