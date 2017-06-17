Собянин сообщил о международном конкурсе на разработку проектов кварталов реновации

Власти Москвы объявляют международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
О конкурсе на разработку пилотных проектов кварталов реновации мэр столицы сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, задача властей не просто построить новые дома, а создать в кварталах реновации качественную и привлекательную городскую среду. Мэр Москвы также сообщил, что пригласил архитектурные бюро «Фостер+партнеры» и «Херцог и де Мёрон» принять участие в конкурсе на разработку проектов кварталов реновации.
Сегодня власти Москвы завершили верификацию пользователей и подвели итоги голосования по включению домов в программу реновации. Жители 4079 домов проголосовали за снос, 276 домов — против. Еще в 184 домах мнения жителей разделились.
Во время голосования по программе реновации жилья в Москве было учтено мнение 241 тыс. собственников и нанимателей московских квартир (это примерно 70% жителей домов). Об этом сообщил глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
Мы объявляем международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации. Планируем привлечь лучших архитекторов— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 июня 2017 г.
По его словам, задача властей не просто построить новые дома, а создать в кварталах реновации качественную и привлекательную городскую среду. Мэр Москвы также сообщил, что пригласил архитектурные бюро «Фостер+партнеры» и «Херцог и де Мёрон» принять участие в конкурсе на разработку проектов кварталов реновации.
Сегодня власти Москвы завершили верификацию пользователей и подвели итоги голосования по включению домов в программу реновации. Жители 4079 домов проголосовали за снос, 276 домов — против. Еще в 184 домах мнения жителей разделились.
Во время голосования по программе реновации жилья в Москве было учтено мнение 241 тыс. собственников и нанимателей московских квартир (это примерно 70% жителей домов). Об этом сообщил глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
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