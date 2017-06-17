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  • 17.06, 18:30

    Трамп прокомментировал инцидент с эсминцем Fitzgerald

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    Трамп прокомментировал инцидент с эсминцем Fitzgerald

    Трамп прокомментировал инцидент с эсминцем Fitzgerald

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент, произошедший с американским эсминцем Fitzgerald недалеко от берегов Японии.

    Дональд Трамп: «Мысли и молитвы вместе с моряками корабля Fitzgerald и их семьями. Спасибо нашим японским союзникам за помощь».

    Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Оба судна получили серьезные повреждения. В результате инцидента трое моряков американского корабля пострадали и были госпитализированы, еще семеро пропали без вести, их поиски продолжаются.

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