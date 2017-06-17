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  • 17.06, 18:29

    При пожаре в лондонской высотке пропали без вести 58 человек

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    При пожаре в лондонской высотке пропали без вести 58 человек

    При пожаре в лондонской высотке пропали без вести 58 человек

    В полиции сообщили, что в числе пропавших без вести после крупного пожара в многоэтажном доме оказались почти 60 человек.

    Представитель Скотлентд-Ярда Стюарт Канди заявил, что при пожара в высотном доме Grenfell Tower пропали без вести 58 человек. Правоохранители полагают, что все эти люди погибли, передает ТАСС

    Стюард Канди: «К несчастью, на данный момент 58 человек, которые, как нам сказали, были в Grenfell Tower в ночь, являются пропавшими без вести. Как это ни печально, я должен предположить, что они мертвы».

    Притом он не исключил, что список пропавших может еще расшириться, поскольку в него включены пока только жильцы, но в здании в момент пожара могли находиться и другие люди.

    По официальным данным, жертвами возгорания стали 30 человек. Однако СМИ сообщают о как минимум 70 погибших — многие жильцы оказались в списке пропавших. Еще более 20 раненых находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии.

    Пожар в 24-этажном социальном жилом доме случился в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне. Возгорание началось на нижних этажах, но огонь быстро распространился до самого верха здания. Несколько сотен жителей были временно размещены в ближайших общественных центрах, церквях и мечетях. В доме, где вспыхнул пожар, в основном проживали выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

    Накануне в британской столице начались беспорядки в связи с недовольством действиями властей после пожара. В результате власти выделили погорельцам пять миллионов фунтов стерлингов в качестве экстренной помощи. Им обещают предоставить новое жилье в течение трех недель.

    Кадры страшного пожара в 24-этажной высотке в Лондоне

    Опубликовано НТВ 14 июня 2017 г.

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