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  • 17.06, 18:29

    В Афганистане солдат открыл огонь по американским военным

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    В Афганистане солдат открыл огонь по американским военным

    В Афганистане солдат открыл огонь по американским военным

    Афганский солдат открыл огонь по военнослужащим США, сообщает AFP со ссылкой на данные властей.

    В сообщении агентства в Twitter отмечается, что ранения в результате стрельбы получили три человека. Других подробностей не приводится.




    В то же время РИА Новости сообщает, что ранения американские военные получили на базе Кэмп-Шахин в Мазари-Шарифе.

    Представитель Пентагона: «На данный момент мы можем подтвердить, что никто из военнослужащих США или НАТО не погиб. Были ранены американские военнослужащие».

    Он добавил, что в результате инцидента погиб один афганский военнослужащий, еще один получил ранение.

    С 2001 года в Афганистане погибли почти 2,4 тыс. американских военнослужащих. На минувшей неделе трое американских солдат были убиты и один ранен в восточном Афганистане после нападения талибов.

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