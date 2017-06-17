В Афганистане солдат открыл огонь по американским военным

Афганский солдат открыл огонь по военнослужащим США, сообщает AFP со ссылкой на данные властей.
В сообщении агентства в Twitter отмечается, что ранения в результате стрельбы получили три человека. Других подробностей не приводится.
В то же время РИА Новости сообщает, что ранения американские военные получили на базе Кэмп-Шахин в Мазари-Шарифе.
Представитель Пентагона: «На данный момент мы можем подтвердить, что никто из военнослужащих США или НАТО не погиб. Были ранены американские военнослужащие».
Он добавил, что в результате инцидента погиб один афганский военнослужащий, еще один получил ранение.
С 2001 года в Афганистане погибли почти 2,4 тыс. американских военнослужащих. На минувшей неделе трое американских солдат были убиты и один ранен в восточном Афганистане после нападения талибов.
#BREAKING Afghan soldier opens fire on US troops, three wounded: official— AFP news agency (@AFP) 17 июня 2017 г.
В то же время РИА Новости сообщает, что ранения американские военные получили на базе Кэмп-Шахин в Мазари-Шарифе.
Представитель Пентагона: «На данный момент мы можем подтвердить, что никто из военнослужащих США или НАТО не погиб. Были ранены американские военнослужащие».
Он добавил, что в результате инцидента погиб один афганский военнослужащий, еще один получил ранение.
С 2001 года в Афганистане погибли почти 2,4 тыс. американских военнослужащих. На минувшей неделе трое американских солдат были убиты и один ранен в восточном Афганистане после нападения талибов.
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