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  • 17.06, 18:30

    Жительница Петербурга призналась в убийстве полуторамесячной внучки

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    Жительница Петербурга призналась в убийстве полуторамесячной внучки

    Жительница Петербурга призналась в убийстве полуторамесячной внучки

    Жительница Петербурга призналась в убийстве полуторамесячной внучки

    Женщина, обнаруженная в ночь на 16 июня в Юнтоловском заказнике возле тела 1,5-месячной внучки, призналась в убийстве ребенка.

    Марина Миргалеева рассказала, что ушла с девочкой на прогулку уже с намерением убить ее и покончить с собой. Как сообщает «Петербургский дневник», в день пропажи 54-летняя женщина при помощи маникюрных ножниц перерезала себе запястья рук и убила внучку, задушив ее руками. Затем женщина упала в обморок.

    Напомним, об исчезновении в Юнтоловском заказнике бабушки с ребенком стало известно поздно вечером 15 июня. Поиск женщины и ребенка вели около 400 человек. Уже под утро 16 июня там нашли задушенную девочку и ее бабушку — без сознания, с перерезанными венами.

    СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Женщина арестована. Отметим, что о ней в доме, где женщина жила, никто ничего плохого сказать не может. Приличный человек, всегда со всеми — культурно. Положительно отзываются о ней и на работе. А она — педагог с более чем 30-летним стажем. В интернате для сирот, где трудоустроена и сейчас, на данный момент числится в отпуске.

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