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  • 17.06, 18:29

    ВКС РФ предотвратили прорыв боевиков в Дейр-эз-Зор и уничтожили двух полевых командиров ИГ

    2 комментария

    ВКС РФ предотвратили прорыв боевиков в Дейр-эз-Зор и уничтожили двух полевых командиров ИГ

    ВКС РФ предотвратили прорыв боевиков в <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr> и уничтожили двух полевых командиров ИГ

    Воздушно-космические силы РФ нанесли 6 и 8 июня удары по позициям террористов, которые планировали прорваться в Дейр-эз-Зор.

    В Минобороны РФ сообщили, что в результате ударов российской авиации были уничтожены два полевых командира и 180 боевиков ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки — ред.).

    В начале месяца российские военные с помощью беспилотников зафиксировали, что формирования террористов готовятся прорваться через оборонительные рубежи, которые выставил гарнизон сирийских правительственных войск в городе Дейр-эз-Зор.

    Минобороны РФ: «В результате упреждающих авиационных ударов 6 и 8 июня, нанесенных ВКС России по объектам боевиков, были ликвидированы полевые командиры ИГИЛ Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри. Кроме того, уничтожено около 180 боевиков».

    Российская авиация также уничтожила 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники террористов, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов, передает ТАСС.

    Осада Дейр-эз-Зора продолжается с 2014 года. Восточная часть города захвачена террористами, а западные и южные районы, как и военный аэропорт, находятся под защитой правительственных сил.

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