Идущие своей тропой: чем занимаются волонтеры на Байкале

В эти дни на Байкале нет отбоя от туристов. Но пока одни тратят большие деньги, чтобы отдохнуть в прибрежных отелях и санаториях, другие выбирают более бюджетный вариант и едут на озеро волонтерами. Не отдыхать, а работать.

Байкал — самое глубокое озеро на планете и крупнейший источник пресной воды. Ради него в Иркутскую область ежегодно приезжают сотни туристов. Полюбоваться красотами и провести время с пользой.



После выгрузки на берег волонтеры идут своей тропой, вглубь Байкальского заповедника. Это посторонним туда вход воспрещен, а им — добро пожаловать. Волонтеры называют это добровольческими каникулами. Они прокладывают байкальскую тропу, чтобы туристы не срывались в пропасти и не вытаптывали заповедник. Такой туризм — многогранный и глубинный. Во всех смыслах.



Наталья Иванова, межрегиональная общественная организация «Большая байкальская тропа»: «Очень трудно побывать в каких-то труднодоступных местах. Потому что придется где-то катер заказывать, а у нас навстречу идут нацпарки и заповедники».



В другой конец заповедника волонтеры едут из-за птиц. Уникальная орнитологическая станция на маленьком клочке земли, через который проходят транснациональные птичьи маршруты. Инженер-геодезист из Новосибирска Светлана каждый год приезжает сюда в отпуск. В отличие от пернатых, в Таиланд она не летает.



Светлана Хохрякова, волонтер: «Как будто место силы. Это концентрация энергии какой-то, особой. Здесь чувствуешь себя свободной».



Серьезные люди — они целыми днями бегают за птицами, чтобы окольцевать, а затем отпустить. И пусть знакомые по ту сторону Байкала и дальше сомневаются в их душевном равновесии.



Валентина Анисимова, ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник»: «Мы все здесь сумасшедшие. Мы готовы всю ночь стоять слушать миграцию. Потом в четыре утра идти проверять сетки».



На Байкале уверены — жаждущих провести отпуск в этом уединении и с пользой будет все больше. Тех, кто хочет увидеть эти закаты и не умереть. А скорее переродиться.



Подробности — в видеоматериале.