В Петербурге состоялась церемония открытия Кубка конфедераций

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Санкт-Петербурге стартует главное футбольное событие года — Кубок конфедераций. На стадионе прошла церемония открытия.
Санкт-Петербург первым из российских городов принимает Кубок конфедераций. В Северную столицу приехало множество болельщиков из разных городов России, а также из других стран и с других континентов.
Владельцы билетов на первый матч турнира между сборными России и Новой Зеландии получили бонус в виде красочного шоу. В церемонии открытия приняли участие 2000 артистов, включая звезд российской эстрады.
На стадионе сегодня ждут и президента России Владимира Путина, который выступит с приветственной речью и посмотрит предстоящий матч.
Зарубежные болельщики довольны приемом, оказанным им в России, и уже оценили преимущества паспортов болельщика, которые дают право на бесплатный проезд и безвизовый въезд в Россию. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.
Матч Россия — Новая Зеландия начнется в 18:00. Эрмитажный кот Ахилл, выбранный главным оракулом турнира, предсказал победу российской команды.
Владельцы билетов на первый матч турнира между сборными России и Новой Зеландии получили бонус в виде красочного шоу. В церемонии открытия приняли участие 2000 артистов, включая звезд российской эстрады.
На стадионе сегодня ждут и президента России Владимира Путина, который выступит с приветственной речью и посмотрит предстоящий матч.
Зарубежные болельщики довольны приемом, оказанным им в России, и уже оценили преимущества паспортов болельщика, которые дают право на бесплатный проезд и безвизовый въезд в Россию. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.
Матч Россия — Новая Зеландия начнется в 18:00. Эрмитажный кот Ахилл, выбранный главным оракулом турнира, предсказал победу российской команды.
Самые яркие моменты церемонии открытия Кубка конфедераций в Петербурге — красочное и незабываемое шоу.Опубликовано НТВ 17 июня 2017 г.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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