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  • 17.06, 16:59

    Китай прекратил набор пилотов из России

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    Китай прекратил набор пилотов из России

    Китай прекратил набор пилотов из России

    Управление гражданской авиации Китая (СААС) прекратило рассмотрение заявок на трудоустройство от российских пилотов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава.

    Отмечается, что также прекращена и валидация российских лицензий линейного пилота. Это может быть связано с политическими причинами.

    Из текста сообщения: «С 16 июня 2017 года СААС прекратило прием заявок от российских пилотов и валидацию российских ATPL лицензий, ссылаясь на действия российских властей, которые не соответствуют их стандартам и процедурам международного сотрудничества».

    Вице-премьер Аркадий Дворкович сегодня заявил журналистам, что правительство в постояном режиме отслеживает ситуацию с переходом российских пилотов на работу за рубеж. При этом в настоящее время, по его словам, дефицита в кадрах в России не наблюдается.

    Аркадий Дворкович: «Конечно, плохо, что часть пилотов уезжает, но в любой профессии есть такая проблема. Отслеживаем, главное готовить (кадры), в постоянном режиме этим занимаемся».

    Ранее стало известно, что более 300 пилотов российских авиакомпаний за 2,5 года уехали работать за границу, причем около 100 из них — в Китай. Отмечалось, что еще 400 человек сейчас находятся в процессе оформления документов. Такая тенденция связана с тем, что в Китае и некоторых других странах Азии зарплата пилотов выше российской в 1,5–2 раза.

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