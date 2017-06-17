Однажды…
ТВ-Эфир
Однажды…
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.06, 16:59
    Кандидат от «Партии роста» примет участие в выборах президента России. выборы, работа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Кандидат от «Партии роста» примет участие в выборах президента России

    комментировать

    Кандидат от «Партии роста» примет участие в выборах президента России

    Кандидат от «Партии роста» примет участие в выборах президента России

      К 2025 году в России можно создать более восьми миллионов новых высококвалифицированных рабочих мест. Об этом на внеочередном съезде «Партии роста» заявил ее лидер Борис Титов.

      По его словам, нужны более благоприятные налоговые условия для бизнеса, а также изменения в уголовной и судебной системах. На съезде зашла речь и о президентских выборах, в которых «Партия роста» собирается принять непосредственное участие.

      Борис Титов: «Это большая возможность для партии выйти и на новый уровень узнаваемости, и пропагандировать по-новому стратегию роста, пропагандировать наши идеи, наших людей, сделать наших лидеров более узнаваемыми».

      В партии намерены определиться с кандидатом на выборы в октябре-ноябре. Титов не исключает, что партия выдвинет его кандидатуру.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru