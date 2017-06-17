Кандидат от «Партии роста» примет участие в выборах президента России

К 2025 году в России можно создать более восьми миллионов новых высококвалифицированных рабочих мест. Об этом на внеочередном съезде «Партии роста» заявил ее лидер Борис Титов.

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По его словам, нужны более благоприятные налоговые условия для бизнеса, а также изменения в уголовной и судебной системах. На съезде зашла речь и о президентских выборах, в которых «Партия роста» собирается принять непосредственное участие.



Борис Титов: «Это большая возможность для партии выйти и на новый уровень узнаваемости, и пропагандировать по-новому стратегию роста, пропагандировать наши идеи, наших людей, сделать наших лидеров более узнаваемыми».



В партии намерены определиться с кандидатом на выборы в октябре-ноябре. Титов не исключает, что партия выдвинет его кандидатуру.