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  • 17.06, 15:27

    Скончавшегося депутата Госдумы Олега Грищенко похоронят в Саратове

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    • Фото: Карелин Александр / ТАСС
    Скончавшегося депутата Госдумы Олега Грищенко похоронят в Саратове

    Скончавшегося депутата Госдумы Олега Грищенко похоронят в Саратове

    Скончавшегося депутата Госдумы Олега Грищенко похоронят в Саратове
  • Фото: Карелин Александр / ТАСС

    • Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Грищенко скончался сегодня после продолжительной болезни в возрасте 50 лет.

    Пресс-секретарь губернатора Саратовской области Нина Попова сообщила, что похороны Олега Грищенко пройдут в его родном городе — Саратове.

    Нина Попова: «По предварительной информации, прощание состоится в понедельник, 19 июня».

    Как ожидается, церемония будет открытой. Проститься с политиком смогут не только его родные и близкие, но и простые жители Саратова, передает ТАСС.

    Грищенко скончался сегодня на 51-м году жизни после продолжительной болезни. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин принес соболезнования семье и близким умершего депутата.

    Олег Грищенко в 2004–2005 годах был депутатом Саратовской областной думы третьего созыва. С декабря 2005-го исполнял обязанности мэра Саратова, а в 2006-м он был избран депутатом городской думы и главой Саратова. В 2011 году Олег Грищенко переизбрался на должность мэра.

    Депутатом Госдумы РФ Грищенко стал в сентябре минувшего года, он работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

    Грищенко возглавлял саратовское отделение «Единой России». В партии его назвали «талантливым политиком и опытным руководителем» и отметили, что кончина депутата — невосполнимая утрата для всех, кто работал с ним.

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