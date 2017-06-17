Пьяный житель Чувашии до смерти избил 4-летнюю дочь знакомого

Уголовное дело возбудили в отношении
25-летнего жителя Чебоксар, которого подозревают в том, что он избил 4-летнюю девочку, из-за чего она скончалась.
Как сообщает СУ СК по Чувашии, преступление произошло 16 июня, когда подозреваемый находился в гостях у своей знакомой, где также присутствовали и отец с ребенком.
По версии следствия, в этот день подозреваемый вместе с женщиной и отцом 4-летней девочки употребляли спиртное.
Из сообщения СУ СК по Чувашии: «Будучи недовольным поведением и плачем ребенка, а также из личной неприязни к ее отцу, который вышел из квартиры на улицу, подозреваемый несколько раз руками и ногами ударил малолетнюю девочку по голове и туловищу, из-за чего она скончалась на месте происшествия».
Подозреваемого задержали, свою вину в содеянном он не отрицает. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней, максимальное наказание за которое предусматривает пожизненное лишение свободы.
По версии следствия, в этот день подозреваемый вместе с женщиной и отцом 4-летней девочки употребляли спиртное.
Из сообщения СУ СК по Чувашии: «Будучи недовольным поведением и плачем ребенка, а также из личной неприязни к ее отцу, который вышел из квартиры на улицу, подозреваемый несколько раз руками и ногами ударил малолетнюю девочку по голове и туловищу, из-за чего она скончалась на месте происшествия».
Подозреваемого задержали, свою вину в содеянном он не отрицает. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней, максимальное наказание за которое предусматривает пожизненное лишение свободы.
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