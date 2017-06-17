На заморских территориях Франции начался второй тур парламентских выборов

Сегодня в некоторых заморских территориях Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре парламентских выборов.
Проголосовать в субботу смогут избиратели в Гваделупе, французской Гвиане, на Мартинике, Сен-Бартелеми, Сен-Мартене, французской Полинезии и в заморском сообществе Сен-Пьер и Микелона. Также сегодня отдать свой голос смогут и избиратели, которые живут в США, передает РИА Новости. А жители Реюньона, Новой Каледонии Майотты проголосуют завтра, когда второй тур выборов в нижнюю палату начнется во французской метрополии.
Заморские территории и департаменты Франции разделены на 27 избирательных округов, в каждом из которых будет избран один депутат Национального собрания. Один из них был определен еще в первом туре, набрав 50,24% голосов. Остальные 26 станут известны после подсчета голосов избирателей, проголосовавших во втором туре.
первый тур парламентских выборов состоялся на прошлой неделе. В лидерах оказались кандидаты от движения президента Франции Макрона «Вперед, республика» и его союзники — они получили 32,3% голосов. Второе место досталось правоцентристской партии «Республиканцы» — 15,8%, «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрался 13,2%, левая «Непокорившаяся Франция» Меланшона — 11%, а бывшая правящая «Социалистическая партия» получила всего 7,4%.
Выборы в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) проходят по мажоритарной системе. Кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре претенденту нужно было набрать более 50% голосов. Но в большинстве округов депутаты определятся во втором туре.
Как ожидается, по итогам второго тура партия Эммануэля Макрона получит в Национальном собрании абсолютное большинство.
Заморские территории и департаменты Франции разделены на 27 избирательных округов, в каждом из которых будет избран один депутат Национального собрания. Один из них был определен еще в первом туре, набрав 50,24% голосов. Остальные 26 станут известны после подсчета голосов избирателей, проголосовавших во втором туре.
первый тур парламентских выборов состоялся на прошлой неделе. В лидерах оказались кандидаты от движения президента Франции Макрона «Вперед, республика» и его союзники — они получили 32,3% голосов. Второе место досталось правоцентристской партии «Республиканцы» — 15,8%, «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрался 13,2%, левая «Непокорившаяся Франция» Меланшона — 11%, а бывшая правящая «Социалистическая партия» получила всего 7,4%.
Выборы в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) проходят по мажоритарной системе. Кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре претенденту нужно было набрать более 50% голосов. Но в большинстве округов депутаты определятся во втором туре.
Как ожидается, по итогам второго тура партия Эммануэля Макрона получит в Национальном собрании абсолютное большинство.
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