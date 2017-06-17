В Москве из горящего психоневрологического интерната эвакуировали 500 человек

Почти 500 человек были эвакуированы сегодня до прибытия пожарных из психоневрологического интерната на
юго-западе Москвы из-за возгорания на крыше.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, «по уточненным данным, из здания был эвакуирован 471 человек до прибытия пожарных». В настоящее время эвакуированные возвращаются обратно в корпус интерната.
Ранее сообщалось о 120 постояльцах больницы, эвакуированных спасателями. Еще 50 лежачих больных находятся в корпусе, их жизни ничего не угрожает.
Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, пожар площадью 50 квадратных метров произошло на кровле административного здания по адресу улица Каховка, дом 8. В настоящее время загорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось о 120 постояльцах больницы, эвакуированных спасателями. Еще 50 лежачих больных находятся в корпусе, их жизни ничего не угрожает.
Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, пожар площадью 50 квадратных метров произошло на кровле административного здания по адресу улица Каховка, дом 8. В настоящее время загорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.
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