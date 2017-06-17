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  • 17.06, 13:57

    В Москве из горящего психоневрологического интерната эвакуировали 500 человек

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    В Москве из горящего психоневрологического интерната эвакуировали 500 человек

    В Москве из горящего психоневрологического интерната эвакуировали 500 человек

    Почти 500 человек были эвакуированы сегодня до прибытия пожарных из психоневрологического интерната на юго-западе Москвы из-за возгорания на крыше.

    Как сообщили ТАСС в экстренных службах, «по уточненным данным, из здания был эвакуирован 471 человек до прибытия пожарных». В настоящее время эвакуированные возвращаются обратно в корпус интерната.

    Ранее сообщалось о 120 постояльцах больницы, эвакуированных спасателями. Еще 50 лежачих больных находятся в корпусе, их жизни ничего не угрожает.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, пожар площадью 50 квадратных метров произошло на кровле административного здания по адресу улица Каховка, дом 8. В настоящее время загорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

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