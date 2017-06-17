Мутко: перед сборной России на Кубке конфедераций стоят «максимальные задачи»

Перед сборной России на стартующем сегодня Кубке конфедераций стоят «только самые амбициозные задачи», заявил
вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко.
Отвечая в интервью Газете.Ru на вопрос о том, какое итоговое место сборной России на Кубке конфедераций для него станет успехом, Мутко подчеркнул, что главная цель на данный момент — создать боеспособную команду на перспективу, но это, «естественно, без определенного результата сделать будет нельзя».
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Пока что мы ставим перед собой только самые амбициозные задачи. При этом исходим из того, что у нас молодая, обновленная команда, состав, стиль и коллектив которой сегодня только формируются. Поэтому мы, конечно, ставим лишь максимальные задачи».
предсказал победу российской команды. Начало — в 18:00.
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Пока что мы ставим перед собой только самые амбициозные задачи. При этом исходим из того, что у нас молодая, обновленная команда, состав, стиль и коллектив которой сегодня только формируются. Поэтому мы, конечно, ставим лишь максимальные задачи».
предсказал победу российской команды. Начало — в 18:00.
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