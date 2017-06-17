Трамп наорал на телевизор, узнав о новом расследовании против себя

Президент США Дональд Трамп пришел в ярость, узнав о начавшемся расследовании обстоятельств увольнения им главы ФБР Джеймса Коми.
Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников Белого дома, Трамп был настолько разъярен, что даже «кричал на телевизор».
Также Трамп жаловался на то, что стал «объектом заговора», с помощью которого его хотят дискредитировать и, возможно, отстранить от должности президента. По словам одного из сотрудников Белого дома, Трамп обвинил в подготовке расследования заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна и специального прокурора Роберта Мюллера.
Ранее Трамп подтвердил, что против него ведется расследование из-за увольнения главы ФБР Джеймса Коми. В своем Twitter он назвал происходящее «охотой на ведьм».
отправил директора ФБР в отставку, объяснив это решение тем, что Джеймс Коми не мог эффективно исполнять свои обязанности. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием утверждений СМИ о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.
Также Трамп жаловался на то, что стал «объектом заговора», с помощью которого его хотят дискредитировать и, возможно, отстранить от должности президента. По словам одного из сотрудников Белого дома, Трамп обвинил в подготовке расследования заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна и специального прокурора Роберта Мюллера.
Ранее Трамп подтвердил, что против него ведется расследование из-за увольнения главы ФБР Джеймса Коми. В своем Twitter он назвал происходящее «охотой на ведьм».
I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2017 г.
отправил директора ФБР в отставку, объяснив это решение тем, что Джеймс Коми не мог эффективно исполнять свои обязанности. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием утверждений СМИ о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.
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