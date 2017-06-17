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  • 17.06, 13:57
    Во Львове подожгли отделение российского банка: видео. Украина, банки, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Во Львове подожгли отделение российского банка: видео

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    Во Львове подожгли отделение российского банка: видео

    Во Львове подожгли отделение российского банка: видео

    Во Львове подожгли отделение российского банка: видео

      Минувшей ночью нападению подверглись отделения «БМ Банка» и VS Bank во Львове. Неизвестные использовали бутылки с зажигательной смесью.

      Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал на своей странице в Facebook, что в «БМ Банке» вспыхнул пожар после того, как двое неизвестных бросили в окно отделения бутылку, предположительно, с зажигательной смесью. Он разместил в Сети видео, на котором пожарные тушат возгорание. Отделение банка, пострадавшее от пожара, находится в историческом центре Львова.

      В областной госадминистрации уточнили, что возгорание случилось на первом этаже здания, расположенного на площади Старый рынок. Прибывшим на место пожарным удалось ликвидировать возгорание. Но огонь уничтожил офисную мебель, кроме того, повреждены стены и потолок на площади 30 квадратных метров.

      Зинкевич добавил, что примерно в то же время произошла попытка поджога отделения VS Bank, которое находится на улице Низменная. Неизвестные также бросили бутылку в окно. Она разбилась, но не вызвала пожара.

      «БМ Банк» — дочерний банк группы ВТБ, VS Bank принадлежит «Сбербанку».

      Напомним, многочисленные акции протестов и случаи нападений на отделения российских банков начались на Украине в марте.

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