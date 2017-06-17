В Баренцевом море создадут искусственные острова

Четыре искусственных острова, которые планируют создать в Баренцевом море, будут предназначены для строительства морских сооружений.
В Кольском заливе Баренцева моря создадут четыре искусственных острова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Оно было опубликовано сегодня на сайте правительства.
На искусственных участках земли построят центр, где смогут изготавливать уникальные морские объекты для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа. А также на искусственных островах возведут комплексы для ремонта и обслуживания морской техники, которая используется при освоении нефтегазовых месторождений.
Инвестиции в этот проект оцениваются в 25 миллиардов рублей. Искусственные острова будут созданы за счет средств компании «Кольская верфь» («дочка» ОАО «Новатэк»).
В распоряжении правительства отмечается, что строительство центра на искусственных островах позволит создать около 10 тысяч рабочих мест, кроме того, поможет увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней и привлечь дополнительные инвестиции в Мурманскую область.
Строительство начнется в селе Белокаменка в рамках проекта «Арктик СПГ-2» по освоению месторождений Гыдана. Первые плавучие СПГ-заводы планируют заложить в 2018 году. А возведение центра на искусственных островах рассчитывают завершить к 2020 году.
На искусственных участках земли построят центр, где смогут изготавливать уникальные морские объекты для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа. А также на искусственных островах возведут комплексы для ремонта и обслуживания морской техники, которая используется при освоении нефтегазовых месторождений.
Инвестиции в этот проект оцениваются в 25 миллиардов рублей. Искусственные острова будут созданы за счет средств компании «Кольская верфь» («дочка» ОАО «Новатэк»).
В распоряжении правительства отмечается, что строительство центра на искусственных островах позволит создать около 10 тысяч рабочих мест, кроме того, поможет увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней и привлечь дополнительные инвестиции в Мурманскую область.
Строительство начнется в селе Белокаменка в рамках проекта «Арктик СПГ-2» по освоению месторождений Гыдана. Первые плавучие СПГ-заводы планируют заложить в 2018 году. А возведение центра на искусственных островах рассчитывают завершить к 2020 году.
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