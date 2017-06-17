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  • 17.06, 12:25

    Россия возобновила производство судов «Комета» на подводных крыльях

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    • Фото: Майстерман Семен / ТАСС
    Россия возобновила производство судов «Комета» на подводных крыльях

    Россия возобновила производство судов «Комета» на подводных крыльях

    Россия возобновила производство судов «Комета» на подводных крыльях
  • Фото: Майстерман Семен / ТАСС

    • Министр транспорта Максим Соколов объявил, что в России возобновлено производство судов типа «Комета». РФ готова поставлять их за границу.

    Министр транспорта принял участие во встрече сопредседателей российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. В ходе этого заседания Соколову задали вопрос, возобновились ли поставки «Комет» Греции, которая закупала суда данного типа 30 лет назад и сохранила интерес к ним.

    Максим Соколов: «Продажи еще нет, а вот производство „Комет“ возобновилось».

    Министр уточнил, что завершается строительство одного судна типа «Комета». Оно было заложено на Рыбинском заводе. Данное судно уже получило название — «Чайка» — в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. По его словам, у греческой стороны есть возможность приобрести эту «Комету».

    Максим Соколов: «Мы ее даже назвали красивым именем „Чайка“, потому что она закладывалась в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Владимировна Терешкова. Вы помните, что ее позывной во время полета в космос был „Чайка“. Поэтому эта „Комета“ получила название „Чайка“. Сейчас она почти готова. Поэтому если греческие компании хотят ее приобрести, то контракт, по-моему, еще открыт».

    Соколов уточнил, что Рыбинский завод готов продолжать производство судов на подводных крыльях, передает РИА Новости.

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