Россия возобновила производство судов «Комета» на подводных крыльях

Министр транспорта Максим Соколов объявил, что в России возобновлено производство судов типа «Комета». РФ готова поставлять их за границу.
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Министр транспорта принял участие во встрече сопредседателей российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. В ходе этого заседания Соколову задали вопрос, возобновились ли поставки «Комет» Греции, которая закупала суда данного типа 30 лет назад и сохранила интерес к ним.
Максим Соколов: «Продажи еще нет, а вот производство „Комет“ возобновилось».
Министр уточнил, что завершается строительство одного судна типа «Комета». Оно было заложено на Рыбинском заводе. Данное судно уже получило название — «Чайка» — в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. По его словам, у греческой стороны есть возможность приобрести эту «Комету».
Максим Соколов: «Мы ее даже назвали красивым именем „Чайка“, потому что она закладывалась в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Владимировна Терешкова. Вы помните, что ее позывной во время полета в космос был „Чайка“. Поэтому эта „Комета“ получила название „Чайка“. Сейчас она почти готова. Поэтому если греческие компании хотят ее приобрести, то контракт, по-моему, еще открыт».
Соколов уточнил, что Рыбинский завод готов продолжать производство судов на подводных крыльях, передает РИА Новости.
Максим Соколов: «Продажи еще нет, а вот производство „Комет“ возобновилось».
Министр уточнил, что завершается строительство одного судна типа «Комета». Оно было заложено на Рыбинском заводе. Данное судно уже получило название — «Чайка» — в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. По его словам, у греческой стороны есть возможность приобрести эту «Комету».
Максим Соколов: «Мы ее даже назвали красивым именем „Чайка“, потому что она закладывалась в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Владимировна Терешкова. Вы помните, что ее позывной во время полета в космос был „Чайка“. Поэтому эта „Комета“ получила название „Чайка“. Сейчас она почти готова. Поэтому если греческие компании хотят ее приобрести, то контракт, по-моему, еще открыт».
Соколов уточнил, что Рыбинский завод готов продолжать производство судов на подводных крыльях, передает РИА Новости.
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