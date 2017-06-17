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  • 17.06, 12:25

    В Москве скончался мужчина, пострадавший от урагана 29 мая

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    В Москве скончался мужчина, пострадавший от урагана 29 мая

    В Москве скончался мужчина, пострадавший от урагана 29 мая

    Мужчина, пострадавший в результате урагана, который обрушился на Москву 29 мая, скончался в одной из городских больниц.

    Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах столицы, «пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось».

    По данным источника, в настоящее время в больницах города находятся еще восемь пострадавших в результате аномальных погодных явлений 29 мая, среди них трое мужчины, четыре женщины и трехлетний ребенок.

    Сообщается, что один из госпитализированных, мужчина, находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще четверых пострадавших оценивается как средней тяжести. Официального подтверждения этой информации пока нет.

    Отметим, что в конце июня один из пострадавших во время урагана скончался в столичной клинике. Количество погибших в результате буйства стихии в Московском регионе тогда возросло до 16.

    На Москву в понедельник днем обрушился ураган, который вырывал с корнем деревья. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили. Есть погибшие и раненые.

    Posted by НТВ on Monday, 29 May 2017

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