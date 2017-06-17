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  • 17.06, 12:26
    Фелпс решил устроить заплыв с большой белой акулой. Фелпс, акулы, плавание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фелпс решил устроить заплыв с большой белой акулой

    1 комментарий
    Фелпс решил устроить заплыв с большой белой акулой

    Фелпс решил устроить заплыв с большой белой акулой

    Фелпс решил устроить заплыв с большой белой акулой

      Многократный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс нашел себе достойного соперника.

      Знаменитый американский пловец решил устроить заплыв с большой белой акулой. Точное место и формат соревнования пока неизвестен.

      Несколько дней назад Фелпс опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с подписью: «Я получил возможность сделать то, чего всегда хотел. Погрузиться в воду в клетке и поплавать с большой белой акулой».

      I was able to do something that I had always wanted to do. Be in a cage and dive with great White sharks 🦈!! #bucketlist

      Публикация от Michael Phelps (@m_phelps00)


      Скорость американского спортсмена в воде составляет около 10 километров в час, в то время как белая акула способна плыть в 4 раза быстрее. Чем закончится такой поединок, станет известно через месяц.

      Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады в Рио. Американский пловец является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.

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