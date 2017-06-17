Фелпс решил устроить заплыв с большой белой акулой

Многократный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс нашел себе достойного соперника.
Знаменитый американский пловец решил устроить заплыв с большой белой акулой. Точное место и формат соревнования пока неизвестен.
Несколько дней назад Фелпс опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с подписью: «Я получил возможность сделать то, чего всегда хотел. Погрузиться в воду в клетке и поплавать с большой белой акулой».
Скорость американского спортсмена в воде составляет около 10 километров в час, в то время как белая акула способна плыть в 4 раза быстрее. Чем закончится такой поединок, станет известно через месяц.
Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады в Рио. Американский пловец является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.
Несколько дней назад Фелпс опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с подписью: «Я получил возможность сделать то, чего всегда хотел. Погрузиться в воду в клетке и поплавать с большой белой акулой».
Скорость американского спортсмена в воде составляет около 10 километров в час, в то время как белая акула способна плыть в 4 раза быстрее. Чем закончится такой поединок, станет известно через месяц.
Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады в Рио. Американский пловец является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.
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