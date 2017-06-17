Окрошка, гаспачо, холодник: какой из летних супов самый вкусный и полезный

Лето — время холодных супов. Как совместить их вкус и пользу узнали репортеры программы «Еда живая и мертвая».

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Большинство россиян всем холодным супам предпочитают окрошку. Само название блюда происходит от слова «крошить». И в каждой местности — свои рецепты. В Тамбове картофель к окрошке часто подают отдельно. В Рязани добавляют горох. А нижегородцы могут заменить мясо на кильку. Общая идея в любом случае одинакова — сделать сытное блюдо, после которого не нужно никакого второго.



Галина Смирнова, диетолог: «Чем она хороша — тем, что она полноценна по своему составу. Если мы включаем туда и белки, и жиры, и углеводы, много зелени, то человек получает все необходимое для его жизнедеятельности».



Но не все варианты хороши. Окрошку советского образца — с майонезом, покупным сладким квасом и колбасой — диетологи не жалуют. Говорят, слишком калорийно. Да и переваривать жирное, когда оно холодное, организму дискомфортно.



Холодные супы специалисты советуют есть только в проверенных заведениях или готовить дома. Тоже соблюдая осторожность — сильно любят это блюдо микробы. Лучше компоненты для окрошки подготовить заранее и хранить в отдельных контейнерах в холодильнике, смешивая непосредственно перед употреблением.



Кстати, все холодные супы уже несколько лет под запретом в детских садах, школах и лагерях. Причем к окрошке у Роспотребнадзора больше всего претензий — многие ее ингредиенты сами по себе в стоп-листе детских учреждений: майонез, горчица, квас, кисломолочка с процентом алкоголя больше, чем полградуса.



Можно экспериментировать и с холодными супами из кухонь других народов мира. Например, в Болгарии готовят вкуснейший таратор. Никакого кваса и мяса. Огурцы, чеснок, грецкие орехи, укроп, оливковое масло, вода, соль, специи. Некоторые еще добавляют редис и морковь.



А кардиологи предлагают внимательнее присмотреться к испанскому гаспачо. Он состоит в значительной степени из помидоров, а они содержат массу ликопина, снижающего холестерин и улучшающего проходимость сосудов. Отличная профилактика инфарктов и инсультов.



В летнюю жару стоять у плиты над кипящей кастрюлей не хочется, да и не надо. Русская окрошка, белорусский холодник, болгарский таратор, испанский гаспачо — холодные супы есть на любой вкус. Главное, избегать жирных ингредиентов и не держать подолгу в тепле. Вот тогда будет и вкусно, и полезно.



Подробности — в видеоматериале.