Крабовые палочки: из чего их делают на самом деле

Ни для кого не секрет, что крабовые палочки из наших магазинов делаются вовсе не из крабов. А из чего? В составе там написано загадочное «рыбный фарш сурими». Но что это такое?
Крабовые палочки в нашей стране — массовый, но не очень уважаемый продукт. Многие, судя по Интернету, вообще подозревают, что делают эту имитацию из чего-то несъедобного, чуть ли не бумаги, сдобренной красителями и ароматизаторами. В Японии общественное мнение настроено совсем иначе.
На родине рыбного фарша сурими в Японии его никто не стесняется и не считает второсортной едой. Из него чего только не готовят. Рыбные сосиски для детей с героями мультиков или разноцветные рыбные котлетки с кошачьими мордочками. А в 90 км от Токио есть даже целый музей камабоко — то есть всего того, что делают из сурими.
Что же собой представляет это загадочное сурими? Древнюю технологию объясняют в Японии очень наглядно, с помощью компьютерного симулятора. Рыбное филе долго перетирают в ступке с солью, в итоге фарш меняет структуру — становится не волокнистым, а клейким. Есть и еще один, не менее важный этап.
Одна из главных тайн крабовых палочек — это промывание. Вначале рыбный фарш красноватый с остатками крови и резким специфическим запахом. Все знают, как пахнет минтай, а из него в основном фарш и делают. В процессе последовательных промываний водой фарш теряет этот цвет, значительную часть запаха и рыбьего вкуса. Почти ничего здесь уже не напоминает о рыбе. Сурими сам по себе — это признанный японцами здоровый продукт. Блюдами из него кормят даже маленьких детей.
Раньше крабовые палочки были другими — они почти целиком состояли из сурими, содержание белка составляло около 14 процентов. Сейчас его уже в 2, 3, иногда в 4 раза меньше. Чем же разбавляют рыбу? И стоит ли ждать от крабовых палочек традиционной рыбной пользы? Ответ на этот вопрос нашли репортеры программы «Еда живая и мертвая».
Подробности — в видеоматериале.
На родине рыбного фарша сурими в Японии его никто не стесняется и не считает второсортной едой. Из него чего только не готовят. Рыбные сосиски для детей с героями мультиков или разноцветные рыбные котлетки с кошачьими мордочками. А в 90 км от Токио есть даже целый музей камабоко — то есть всего того, что делают из сурими.
Что же собой представляет это загадочное сурими? Древнюю технологию объясняют в Японии очень наглядно, с помощью компьютерного симулятора. Рыбное филе долго перетирают в ступке с солью, в итоге фарш меняет структуру — становится не волокнистым, а клейким. Есть и еще один, не менее важный этап.
Одна из главных тайн крабовых палочек — это промывание. Вначале рыбный фарш красноватый с остатками крови и резким специфическим запахом. Все знают, как пахнет минтай, а из него в основном фарш и делают. В процессе последовательных промываний водой фарш теряет этот цвет, значительную часть запаха и рыбьего вкуса. Почти ничего здесь уже не напоминает о рыбе. Сурими сам по себе — это признанный японцами здоровый продукт. Блюдами из него кормят даже маленьких детей.
Раньше крабовые палочки были другими — они почти целиком состояли из сурими, содержание белка составляло около 14 процентов. Сейчас его уже в 2, 3, иногда в 4 раза меньше. Чем же разбавляют рыбу? И стоит ли ждать от крабовых палочек традиционной рыбной пользы? Ответ на этот вопрос нашли репортеры программы «Еда живая и мертвая».
Подробности — в видеоматериале.
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