Задержанная в КНДР российская яхта взяла курс на Приморье

Российская яхта Katalexa, задержанная северокорейскими пограничниками, вышла из порта Раджин и взяла курс на порт Зарубино.
РИА Новости, что северокорейские пограничники из-за небольших размеров и тихого хода яхты приняли ее за браконьерскую шхуну. После завершения формальных процедур экипаж отпустили.
Юрий Бочкарёв: «Экипаж воспринял произошедшее с пониманием, все здоровы, настроение бодрое. На борту есть вода и продукты. Вчера мы помогли им связаться с родственниками».
В порт Зарубино Katalexa должна прийти к вечеру субботы.
Юрий Бочкарёв: «Экипаж воспринял произошедшее с пониманием, все здоровы, настроение бодрое. На борту есть вода и продукты. Вчера мы помогли им связаться с родственниками».
В порт Зарубино Katalexa должна прийти к вечеру субботы.
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