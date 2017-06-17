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  • 17.06, 10:55
    Задержанная в КНДР российская яхта взяла курс на Приморье. Приморье, Северная Корея, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Задержанная в КНДР российская яхта взяла курс на Приморье

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    Задержанная в КНДР российская яхта взяла курс на Приморье

    Задержанная в КНДР российская яхта взяла курс на Приморье

      Российская яхта Katalexa, задержанная северокорейскими пограничниками, вышла из порта Раджин и взяла курс на порт Зарубино.

      Генеральный консул РФ Юрий Бочкарёв, который находился в северокорейском порту вплоть до отплытия яхты, сообщил РИА Новости, что северокорейские пограничники из-за небольших размеров и тихого хода яхты приняли ее за браконьерскую шхуну. После завершения формальных процедур экипаж отпустили.

      Юрий Бочкарёв: «Экипаж воспринял произошедшее с пониманием, все здоровы, настроение бодрое. На борту есть вода и продукты. Вчера мы помогли им связаться с родственниками».

      В порт Зарубино Katalexa должна прийти к вечеру субботы.

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