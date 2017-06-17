Юной Еве из Геленджика нужна помощь в борьбе с тяжелой формой эпилепсии

На первый взгляд, Ева ничем не отличается от обычного ребенка, но у девочки — симптоматическая эпилепсия. Приступ, сопровождающийся жуткими судорогами и потерей сознания, может случиться в любую минуту, поэтому выход из дома, если это не визит к врачу, — максимум раз в неделю.До двух лет Ева ничем не отличалась от остальных детей, а потом случился первый приступ. Врачи провели обследование и в левой доле головного мозга девочки обнаружили кисту. После операции год Ева прожила без приступов, но болезнь вернулась и прогрессирует. Сначала потери сознания случались только ночью, сейчас и днем. Медикаменты практически не дают нужного эффекта. Судороги становятся сильнее, приступы продолжительнее.Каждый приступ приводит к отмиранию мозговых клеток. Ева стала с трудом разговаривать. Необходима операция и стимулятор блуждающего нерва. Это специальный прибор, который вживляется в тело. Он позволит минимизировать количество приступов. Операцию по вживлению могут провести краснодарские врачи, и это бесплатно, но сам прибор стоит 1 млн рублей.В некоторых случаях этот прибор позволяет не только уменьшить количество приступов, но и полностью избавить от них.