Юной Еве из Геленджика нужна помощь в борьбе с тяжелой формой эпилепсии

Тринадцатилетней Еве из Геленджика срочно нужна помощь. У нее тяжелая форма эпилепсии. У девочки в любой момент могут начаться сильные судороги, от которых она теряет сознание. Болезнь прогрессирует, приступы случаются все чаще. Уменьшить их количество может специальный стимулятор. Прибор вживляют в организм, после чего он подавляет симптомы недуга. Цена аппарата — больше миллиона рублей. Для родителей Евы это неподъемная сумма.
На первый взгляд, Ева ничем не отличается от обычного ребенка, но у девочки — симптоматическая эпилепсия. Приступ, сопровождающийся жуткими судорогами и потерей сознания, может случиться в любую минуту, поэтому выход из дома, если это не визит к врачу, — максимум раз в неделю.
До двух лет Ева ничем не отличалась от остальных детей, а потом случился первый приступ. Врачи провели обследование и в левой доле головного мозга девочки обнаружили кисту. После операции год Ева прожила без приступов, но болезнь вернулась и прогрессирует. Сначала потери сознания случались только ночью, сейчас и днем. Медикаменты практически не дают нужного эффекта. Судороги становятся сильнее, приступы продолжительнее.
Каждый приступ приводит к отмиранию мозговых клеток. Ева стала с трудом разговаривать. Необходима операция и стимулятор блуждающего нерва. Это специальный прибор, который вживляется в тело. Он позволит минимизировать количество приступов. Операцию по вживлению могут провести краснодарские врачи, и это бесплатно, но сам прибор стоит 1 млн рублей.
В некоторых случаях этот прибор позволяет не только уменьшить количество приступов, но и полностью избавить от них.
Чтобы помочь Еве Ананьевой, отправьте СМС со словом «счастье» на номер 7715, указав через пробел любую сумму. Например: счастье 500. Пожертвование можно сделать и на сайте фонда «Край добра» в разделе «Как помочь».
До двух лет Ева ничем не отличалась от остальных детей, а потом случился первый приступ. Врачи провели обследование и в левой доле головного мозга девочки обнаружили кисту. После операции год Ева прожила без приступов, но болезнь вернулась и прогрессирует. Сначала потери сознания случались только ночью, сейчас и днем. Медикаменты практически не дают нужного эффекта. Судороги становятся сильнее, приступы продолжительнее.
Каждый приступ приводит к отмиранию мозговых клеток. Ева стала с трудом разговаривать. Необходима операция и стимулятор блуждающего нерва. Это специальный прибор, который вживляется в тело. Он позволит минимизировать количество приступов. Операцию по вживлению могут провести краснодарские врачи, и это бесплатно, но сам прибор стоит 1 млн рублей.
В некоторых случаях этот прибор позволяет не только уменьшить количество приступов, но и полностью избавить от них.
Чтобы помочь Еве Ананьевой, отправьте СМС со словом «счастье» на номер 7715, указав через пробел любую сумму. Например: счастье 500. Пожертвование можно сделать и на сайте фонда «Край добра» в разделе «Как помочь».
Комментарии