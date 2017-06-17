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  • 17.06, 10:55
    В Ингушетии торжественно открыли перинатальный центр и онкодиспансер. Евкуров, Ингушетия, Минздрав, больницы, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Ингушетии торжественно открыли перинатальный центр и онкодиспансер

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    В Ингушетии торжественно открыли перинатальный центр и онкодиспансер

    В Ингушетии торжественно открыли перинатальный центр и онкодиспансер

    В Ингушетии торжественно открыли перинатальный центр и онкодиспансер

      В Ингушетии появился первый перинатальный центр. Церемонию открытия посетили министр здравоохранения России Вероника Скворцова и глава республики Юнус-Бек Евкуров.

      В ближайшее время учреждение начнет принимать пациентов из разных районов, а также позволит трудоустроить более 700 человек. Центр оснастили современным оборудованием — это аппараты для выхаживания недоношенных детей, реанимации и интенсивной терапии.

      Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Мы проезжали мимо новых школ, новых стадионов, бассейнов, культурных центров. Я вижу, что делается в здравоохранении. Поэтому мы видим процветание в республике, ее развитие стремительное. И то, что детям уделяется столько внимания, это и есть главный залог процветания республики».

      В этот же день в республике открыли новый онкодиспансер. Он состоит из четырех корпусов и может принять до 150 пациентов. На его строительство потратили около миллиарда рублей. Большая часть средств пошла на оборудование для проведения лучевой терапии и диагностики заболеваний на ранних стадиях.

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