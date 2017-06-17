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  • 17.06, 09:23
    Американских солдат в Афганистане обвинили в убийстве мирной семьи. Афганистан, США, армии мира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Американских солдат в Афганистане обвинили в убийстве мирной семьи

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    Американских солдат в Афганистане обвинили в убийстве мирной семьи

    Американских солдат в Афганистане обвинили в убийстве мирной семьи

    Американских солдат в Афганистане обвинили в убийстве мирной семьи

      Власти восточной провинции Афганистана обвинили американских солдат в убийстве мирных граждан.

      Трагедия произошла на границе с Пакистаном. Автомобиль с местными жителями подорвался на мине. Рядом оказался военный патруль США. Солдаты приняли произошедшее за атаку смертника и открыли по машине огонь. В результате погибли три человека — отец и двое детей.

      Родственник погибших: «Когда раздался взрыв, я был рядом с дядей и его детьми. Американские солдаты начали стрелять, пуля пролетела прямо у моего лица. Я побежал и спрятался, вышел лишь несколько часов спустя. Дядя и его дети были мертвы. Я пошел в деревню рассказать всем о том, что случилось».

      В США не раз заявляли, что тщательно расследуют все инциденты. Однако зачастую Пентагон ограничивается лишь извинениями перед семьями погибших. Речи о реальной ответственности за случившееся, как правило, не идет.

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