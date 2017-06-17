Американских солдат в Афганистане обвинили в убийстве мирной семьи

Власти восточной провинции Афганистана обвинили американских солдат в убийстве мирных граждан.

Трагедия произошла на границе с Пакистаном. Автомобиль с местными жителями подорвался на мине. Рядом оказался военный патруль США. Солдаты приняли произошедшее за атаку смертника и открыли по машине огонь. В результате погибли три человека — отец и двое детей.



Родственник погибших: «Когда раздался взрыв, я был рядом с дядей и его детьми. Американские солдаты начали стрелять, пуля пролетела прямо у моего лица. Я побежал и спрятался, вышел лишь несколько часов спустя. Дядя и его дети были мертвы. Я пошел в деревню рассказать всем о том, что случилось».



В США не раз заявляли, что тщательно расследуют все инциденты. Однако зачастую Пентагон ограничивается лишь извинениями перед семьями погибших. Речи о реальной ответственности за случившееся, как правило, не идет.