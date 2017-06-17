Российские военные доставили гуманитарную помощь в отдаленное село в Латакии

Российские военные доставили гуманитарную помощь для жителей отдаленного села Вади Кандиль в сирийской провинции Латакия. В нем проживают более ста семей, потерявших кормильцев в ходе боев с террористами.

Офицеры центра по примирению раздали свыше 250 продуктовых наборов с мукой, рисом, сахаром, консервами и чаем.



Вячеслав Румянцев, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Центр по примирению враждующих сторон проводит такие акции практически еженедельно. Кроме выдачи продовольственных наборов, мы оказываем медицинскую и психологическую помощь гражданам, которые обращаются в ходе проведения акции».



Также российские гуманитарные колонны на этой неделе доставили еще более 500 продуктовых наборов в два села в провинции Хомс.