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  • 17.06, 09:24
    Российские военные доставили гуманитарную помощь в отдаленное село в Латакии. Сирия, армия и флот РФ, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российские военные доставили гуманитарную помощь в отдаленное село в Латакии

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    Российские военные доставили гуманитарную помощь в отдаленное село в Латакии

    Российские военные доставили гуманитарную помощь в отдаленное село в Латакии

    Российские военные доставили гуманитарную помощь в отдаленное село в Латакии

      Российские военные доставили гуманитарную помощь для жителей отдаленного села Вади Кандиль в сирийской провинции Латакия. В нем проживают более ста семей, потерявших кормильцев в ходе боев с террористами.

      Офицеры центра по примирению раздали свыше 250 продуктовых наборов с мукой, рисом, сахаром, консервами и чаем.

      Вячеслав Румянцев, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Центр по примирению враждующих сторон проводит такие акции практически еженедельно. Кроме выдачи продовольственных наборов, мы оказываем медицинскую и психологическую помощь гражданам, которые обращаются в ходе проведения акции».

      Также российские гуманитарные колонны на этой неделе доставили еще более 500 продуктовых наборов в два села в провинции Хомс.

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