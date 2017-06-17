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  • 17.06, 09:24

    Судмедэксперты назвали причину смерти Кэрри Фишер

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    • Фото Reuters © 2017, Paul Hackett
    Судмедэксперты назвали причину смерти Кэрри Фишер

    Судмедэксперты назвали причину смерти Кэрри Фишер

    Судмедэксперты назвали причину смерти Кэрри Фишер
  • Фото Reuters © 2017, Paul Hackett

    • Причиной смерти американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи в знаменитой киноэпопее «Звездные войны», стал синдром обструктивного апноэ во сне, то есть временная остановка дыхания.

    В офисе судмедэксперта округа Лос-Анджелес, заявление которого цитируют американские СМИ, сообщили, что среди факторов, ставших причиной смерти Фишер, стало накопление жировой ткани в стенках артерий.


    Кэрри Фишер умерла 27 декабря 2016 года на 61-м году жизни через несколько дней после тяжелого сердечного приступа, который случился у нее на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. При этом, по словам пассажиров, летевших с Фишер, им показалось, что актриса умерла еще в самолете, так как в течение 10 минут у нее не было пульса.
    После приземления Фишер доставили в ближайшую больницу, где она и скончалась. Поначалу причиной смерти актрисы называли остановку сердца.

    На следующий день после смерти Фишер скончалась ее 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.

    Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», ушла из жизни в возрасте 60 лет.

    Posted by НТВ on Tuesday, December 27, 2016

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