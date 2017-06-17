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  • 17.06, 07:53

    Дипломаты урегулировали инцидент с задержанной в КНДР яхтой

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    Дипломаты урегулировали инцидент с задержанной в КНДР яхтой

    Дипломаты урегулировали инцидент с задержанной в КНДР яхтой

    Ситуация вокруг задержания в КНДР российской яхты Katalexa разрешилась. Сегодня судну разрешат покинуть порт Раджин.

    Как сообщили ТАСС в Генеральном консульстве РФ в городе Чондин, судно покинет порт после прохождения необходимых формальностей ориентировочно во второй половине дня.

    Все члены экипажа здоровы. До отплытия судна в порту будет находиться генеральный консул РФ в Чондине Юрий Бочкарёв. Он в пятницу провел переговоры с представителями погранслужбы КНДР, организовал для членов экипажа радиосвязь с родственниками.

    Как выяснилось, яхта была задержана «по недоразумению». По версии Пхеньяна, северокорейские рыбаки проявили «чрезмерную бдительность» в рамках кампании по борьбе с браконьерами и сообщили о судне, якобы нарушившем границу КНДР, пограничникам.

    Яхту Katalexa, которую судно КНДР задержало в Японском море, перегоняли с Тайваня во Владивосток. Известно, что борту яхты находятся три члена экипажа

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