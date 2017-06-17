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  • 17.06, 07:53

    Двое подростков зарезали мужчину под Иркутском

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    Двое подростков зарезали мужчину под Иркутском

    Двое подростков зарезали мужчину под Иркутском

    В Иркутской области задержаны двое несовершеннолетних, убившие мужчину «на почве внезапно возникших неприязненных отношений».

    Сообщение о том, что на обочине дороги в 40 км от Иркутска лежит мужчина, поступило в полицию в пятницу утром. Следователи обнаружили тело 33-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями.

    По горячим следам были задержаны двое подростков 15 и 17 лет. Они дали признательные показания.

    Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения, сообщает ТАСС.

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