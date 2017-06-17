Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.06, 06:22

    Путин назвал ошибкой США восприятие России как «врага»

    2 комментария

    Путин назвал ошибкой США восприятие России как «врага»

    Путин назвал ошибкой США восприятие России как «врага»

    Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну назвал ошибкой восприятие США России как угрозы и геополитического врага страны.

    Владимир Путин, президент РФ: «Я думаю, что не все заключается в идеологических мотивах, здесь больше геополитического соперничества. На сегодняшний день, я полагаю, ошибка наших партнеров в США в том, что они все еще видят в России угрозу, как будто это их главный геополитический враг. У нас есть много областей, в которых совместная работа без сомнения принесла бы позитивные результаты и России, и США, и всему миру».

    В беседе с Путиным Стоун отметил существование точки зрения, что США озабочены самим существованием России. По словам кинорежиссера, с революции 1917 года политика США формировалась на Уолл-стрит и заключалась в уничтожении коммунизма, уничтожении самой идеи верховенства рабочего класса. Опасаясь за ситуацию в стране, Штаты сделали Советский Союз удобным врагом.

    В пятницу в США вышла книга «Интервью Путина» — расшифровка бесед Оливера Стоуна с российским лидером, на основе которых был снят одноименный фильм. Интервью также было выпущено в формате аудиокниги, сообщает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru