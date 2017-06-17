Путин назвал ошибкой США восприятие России как «врага»

Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну назвал ошибкой восприятие США России как угрозы и геополитического врага страны.
Владимир Путин, президент РФ: «Я думаю, что не все заключается в идеологических мотивах, здесь больше геополитического соперничества. На сегодняшний день, я полагаю, ошибка наших партнеров в США в том, что они все еще видят в России угрозу, как будто это их главный геополитический враг. У нас есть много областей, в которых совместная работа без сомнения принесла бы позитивные результаты и России, и США, и всему миру».
В беседе с Путиным Стоун отметил существование точки зрения, что США озабочены самим существованием России. По словам кинорежиссера, с революции 1917 года политика США формировалась на Уолл-стрит и заключалась в уничтожении коммунизма, уничтожении самой идеи верховенства рабочего класса. Опасаясь за ситуацию в стране, Штаты сделали Советский Союз удобным врагом.
В пятницу в США вышла книга «Интервью Путина» — расшифровка бесед Оливера Стоуна с российским лидером, на основе которых был снят одноименный фильм. Интервью также было выпущено в формате аудиокниги, сообщает РИА Новости.
В беседе с Путиным Стоун отметил существование точки зрения, что США озабочены самим существованием России. По словам кинорежиссера, с революции 1917 года политика США формировалась на Уолл-стрит и заключалась в уничтожении коммунизма, уничтожении самой идеи верховенства рабочего класса. Опасаясь за ситуацию в стране, Штаты сделали Советский Союз удобным врагом.
В пятницу в США вышла книга «Интервью Путина» — расшифровка бесед Оливера Стоуна с российским лидером, на основе которых был снят одноименный фильм. Интервью также было выпущено в формате аудиокниги, сообщает РИА Новости.
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