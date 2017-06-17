У берегов Японии ищут пропавших моряков с эсминца Fitzgerald

Пять катеров и авиация задействованы в поисках пропавших без вести членов экипажа эсминца ВМС США Fitzgerald.
Об этом ТАСС сообщили в управлении береговой охраны Японии.
По последним данным, в результате столкновения эсминца и филиппинского торгового судна ACX Crystal в 20 км от побережья полуострова Идзу пропали без вести семеро моряков. Тяжело пострадал командир Fitzgerald, он получил травму головы и эвакуирован с судна вертолетом.
По последним данным, в результате столкновения эсминца и филиппинского торгового судна ACX Crystal в 20 км от побережья полуострова Идзу пропали без вести семеро моряков. Тяжело пострадал командир Fitzgerald, он получил травму головы и эвакуирован с судна вертолетом.
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