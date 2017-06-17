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  • 17.06, 04:52

    У берегов Японии ищут пропавших моряков с эсминца Fitzgerald

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    У берегов Японии ищут пропавших моряков с эсминца Fitzgerald

    У берегов Японии ищут пропавших моряков с эсминца Fitzgerald

    У берегов Японии ищут пропавших моряков с эсминца Fitzgerald

    Пять катеров и авиация задействованы в поисках пропавших без вести членов экипажа эсминца ВМС США Fitzgerald.

    Об этом ТАСС сообщили в управлении береговой охраны Японии.

    По последним данным, в результате столкновения эсминца и филиппинского торгового судна ACX Crystal в 20 км от побережья полуострова Идзу пропали без вести семеро моряков. Тяжело пострадал командир Fitzgerald, он получил травму головы и эвакуирован с судна вертолетом.

    Оба судна получили повреждения, однако продолжают движение. Эсминец США частично подтоплен, к нему направлен еще один эсминец, а также два буксира ВМС США.

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