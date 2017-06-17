Дональд Трамп отчитался о доходах за 2016 год

Президент США Дональд Трамп представил финансовый отчет за 2016 год. В нем указаны доходы главы государства, а также компании, которые он передал в траст, вступив в должность президента США в начале этого года.
Документ насчитывает 98 страниц и охватывает период с января 2016 года по весну текущего года. В нем перечислены 565 компаний, в которых президент покинул руководящие позиции, а также компании и предприятия, долями в которых владеет Трамп, и доходы, которые приносят ему эти активы.
В отчете указывается размер кредитных обязательств Трампа, которые составляют порядка 315 миллионов долларов.
Подавляющее большинство связанных с Трампом компаний имеют отношение к гольфу, строительству недвижимости и гостиничному бизнесу. Например, широко известный гольф-клуб Мар-а-Лаго, стоимость которого оценивается более чем в 50 миллионов долларов, принес в отчетный период доход в 37,2 миллиона долларов. В общей сложности гольф-клубы Трампа принесли ему более 288 миллионов долларов. Отель Трампа в Вашингтоне (Trump Hotel) заработал в отчетный период 19,7 миллиона долларов.
Трамп до вступления в должность передал весь свой бизнес в специальный траст, которым управляют один из его сыновей и менеджер Trump Organization, однако сам президент остается единственным бенефициаром траста, то есть получает финансовую выгоду от его деятельности, а также в любой момент может отозвать доверительное управление, вернув себе контроль.
В Белом доме подчеркивают, что президент опубликовал отчетность добровольно, поскольку официально он имел права не делать этого до мая 2018 года. Вместе с тем в документе не отражены некоторые аспекты. Например, нет данных о налоговых выплатах, которые Трамп так и не обнародовал ни во время предвыборной кампании, ни после вступления в должность.
В отчете указывается размер кредитных обязательств Трампа, которые составляют порядка 315 миллионов долларов.
Подавляющее большинство связанных с Трампом компаний имеют отношение к гольфу, строительству недвижимости и гостиничному бизнесу. Например, широко известный гольф-клуб Мар-а-Лаго, стоимость которого оценивается более чем в 50 миллионов долларов, принес в отчетный период доход в 37,2 миллиона долларов. В общей сложности гольф-клубы Трампа принесли ему более 288 миллионов долларов. Отель Трампа в Вашингтоне (Trump Hotel) заработал в отчетный период 19,7 миллиона долларов.
Трамп до вступления в должность передал весь свой бизнес в специальный траст, которым управляют один из его сыновей и менеджер Trump Organization, однако сам президент остается единственным бенефициаром траста, то есть получает финансовую выгоду от его деятельности, а также в любой момент может отозвать доверительное управление, вернув себе контроль.
В Белом доме подчеркивают, что президент опубликовал отчетность добровольно, поскольку официально он имел права не делать этого до мая 2018 года. Вместе с тем в документе не отражены некоторые аспекты. Например, нет данных о налоговых выплатах, которые Трамп так и не обнародовал ни во время предвыборной кампании, ни после вступления в должность.
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