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  • 17.06, 04:52

    Вооруженные палестинцы напали на израильских пограничников

    8 комментариев
    • Фото Reuters © 2017, Ammar Awad
    Вооруженные палестинцы напали на израильских пограничников

    Вооруженные палестинцы напали на израильских пограничников

    Вооруженные палестинцы напали на израильских пограничников
  • Фото Reuters © 2017, Ammar Awad

    • Израильская пограничница погибла в результате нападения палестинцев на пограничный патруль в центре Иерусалима.

    Нападение произошло в пятницу у Дамасских ворот, которые связывают арабские районы Иерусалима с мусульманским кварталом Старого города. Боевики, вооруженные огнестрельным оружием, устроили стрельбу, а когда на место прибыли пограничники, на них напали с ножами.

    Один из палестинцев несколько раз ударил ножом девушку-пограничницу, после чего был застрелен. Девушка от ран скончалась. Еще двое пограничников получили ранения.

    Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

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