Вооруженные палестинцы напали на израильских пограничников

Израильская пограничница погибла в результате нападения палестинцев на пограничный патруль в центре Иерусалима.

Нападение произошло в пятницу у Дамасских ворот, которые связывают арабские районы Иерусалима с мусульманским кварталом Старого города. Боевики, вооруженные огнестрельным оружием, устроили стрельбу, а когда на место прибыли пограничники, на них напали с ножами.



Один из палестинцев несколько раз ударил ножом девушку-пограничницу, после чего был застрелен. Девушка от ран скончалась. Еще двое пограничников получили ранения.



Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».