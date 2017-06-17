Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.06, 03:20

    «ВКонтакте» закрыла офис в Киеве из-за санкций

    комментировать

    «ВКонтакте» закрыла офис в Киеве из-за санкций

    «ВКонтакте» закрыла офис в Киеве <nobr>из-за</nobr> санкций

    Офис российской социальной сети «ВКонтакте» в Киеве официально закрыт из-за санкций.

    Об этом «Укринформу» сообщил пресс-секретарь украинского представительства соцсети Влад Леготкин.

    В мае президент Украины Петр Порошенко расширил список юридических и физических лиц, попадающих под действие санкций против РФ. В черный список попал целый ряд российских СМИ. Украинцам также запретили пользоваться соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсами «Яндекса» и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

    Вслед за этим стало известно, что на Украине разрабатывают свою соцсеть, аналог «ВКонтакте» — Ukrainians.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru