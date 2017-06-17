«ВКонтакте» закрыла офис в Киеве из-за санкций

Офис российской социальной сети «ВКонтакте» в Киеве официально закрыт
из-за санкций.
Об этом «Укринформу» сообщил пресс-секретарь украинского представительства соцсети Влад Леготкин.
В мае президент Украины Петр Порошенко расширил список юридических и физических лиц, попадающих под действие санкций против РФ. В черный список попал целый ряд российских СМИ. Украинцам также запретили пользоваться соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсами «Яндекса» и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.
Вслед за этим стало известно, что на Украине разрабатывают свою соцсеть, аналог «ВКонтакте» — Ukrainians.
В мае президент Украины Петр Порошенко расширил список юридических и физических лиц, попадающих под действие санкций против РФ. В черный список попал целый ряд российских СМИ. Украинцам также запретили пользоваться соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсами «Яндекса» и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.
Вслед за этим стало известно, что на Украине разрабатывают свою соцсеть, аналог «ВКонтакте» — Ukrainians.
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