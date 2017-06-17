Трампу доложили о возможной ликвидации аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп проинформирован о возможной ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра
Аль-Багдади.
Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщает РИА Новости.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки. Информация проверяется.
фактически обезглавлено. Во время авиаудара вместе с аль-Багдади находились другие главари ИГ, собравшиеся на военный совет, — всего около 400 боевиков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки. Информация проверяется.
фактически обезглавлено. Во время авиаудара вместе с аль-Багдади находились другие главари ИГ, собравшиеся на военный совет, — всего около 400 боевиков.
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