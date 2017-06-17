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  • 17.06, 01:50
    Эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии: много раненых. США, Япония, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии: много раненых

    2 комментария
    Эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии: много раненых

    Эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии: много раненых

    Эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии: много раненых
    • Фото: @StratSentinel /twitter.com

      • Эсминец ВМС США Fitzgerald столкнулся с торговым судном близ берегов Японии. Экипаж запросил помощи у японской береговой охраны.

      Как сообщили ТАСС в Тихоокеанском командовании американских Вооруженных сил (ПАКОМ), Fitzgerald столкнулся с торговым судном примерно в 2:30 утра по местному времени 17 июня (20:30 пятницы по Москве) примерно в 56 морских милях (103 км) к юго-западу от Йокосуки.

      По данным Reuters, в результате ЧП есть много пострадавших. Корабль получил серьезные повреждения, затоплены три отсека. Ущерб оценивается.

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