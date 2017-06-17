Эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии: много раненых

Эсминец ВМС США Fitzgerald столкнулся с торговым судном близ берегов Японии. Экипаж запросил помощи у японской береговой охраны.
Как сообщили ТАСС в Тихоокеанском командовании американских Вооруженных сил (ПАКОМ), Fitzgerald столкнулся с торговым судном примерно в 2:30 утра по местному времени 17 июня (20:30 пятницы по Москве) примерно в 56 морских милях (103 км) к юго-западу от Йокосуки.
По данным Reuters, в результате ЧП есть много пострадавших. Корабль получил серьезные повреждения, затоплены три отсека. Ущерб оценивается.
По данным Reuters, в результате ЧП есть много пострадавших. Корабль получил серьезные повреждения, затоплены три отсека. Ущерб оценивается.
RT @alexjlockie: USS Fitzgerald badly damaged after crashing with Japanese merchant ship https://t.co/ZURFC9YRT9 pic.twitter.com/0RkEhoNFaC— Miguel Angel Bonilla (@miguellbon) 16 июня 2017 г.
Комментарии